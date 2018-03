Isola dei Famosi, a Striscia la Notizia si torna a parlare del canna-gate. Da quando è scoppiato il caso, in pratica, non si è mai smesso di farlo. Però, stavolta, la cosa è seria. "Un audio tagliato e manipolato", così Nadia Rinaldi, ospite di Domenica Live, aveva definito l’audio di Striscia la notizia accusando quindi il tg satirico di Antonio Ricci di aver montato ad hoc l'ultimo capitolo del canna-gate. Secondo Striscia ci sarebbe stata la richiesta dell’attrice romana a Eva Henger di “combinare” le versioni della vicenda droga all’Isola dei Famosi in vista della loro presenza nel salotto di Barbara D’Urso. Ma Striscia non solo nega, ma riparte all’attacco della vicenda che vede protagonista il povero Francesco Monte che ormai da mesi ha gli occhi puntati addosso per questo presunto consumo di marijuana avvenuto nei giorni appena precedente l’inizio del reality, quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa. "Noi non abbiamo mistificato un bel niente", spiega Ficarra durante la puntata di Striscia di martedì 27 marzo. E poi manda in onda l’audio completo del messaggio che la Rinaldi ha inviato su Whatsapp alla Henger. Continua a leggere dopo la foto

"Facciamo una cosa domenica io devo tornare, ci vedremo da Barbara e Barbara sicuro ci metterà a confronto. Dobbiamo dare una versione più veritiera possibile, ma che comunque a noi ci tiri fuori da questa gogna – si sente la Rinaldi dire queste parole - Perché alla fine tu ti sei ritrovata nel fango e io nella merda senza saperlo perché sinceramente andando all'Isola e ritrovarmi così, uscita alla seconda settimana carica di fango e di merda, mi rode tanto il culo perché comunque ho lasciato la famiglia un mese da sola a casa". E continua: "Io cercherò di venire a Milano il prima possibile e magari prima di entrare in studio ci incontriamo. Eva io più di questo non so che dire... Fino all'ultimo, c'è mio figlio presente, a Staffelli gli ho detto Eva non è una bugiarda".

E ancora: "E questo lo ripeterò all'infinito. Punto. Poi dirò: Da questa storia io voglio restare fuori. Ho pagato 20 anni fa un prezzo troppo alto e vedere solo il mio nome associato a questa parola non... anche se volessi dire la verità non mi crederebbe nessuno. Quindi ne voglio stare al di fuori. Io non voglio rischiare che mi levano la figlia perché mi trovano in mezzo a 'sti discorsi. Tu hai la tua famiglia, hai un marito, tu ce l'hai tutta unita. Io rischio di spezzarla con sti cazzo di problemi. Purtroppo ho ancora un processo giudiziale in corso... Non me lo posso permettere Eva, non me lo posso permettere. Ti voglio bene e speriamo di vederci domenica prima di entrare in studio da Barbara". Bella bomba, no?

