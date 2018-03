Un applauso infinito ha echeggiato in una piazza gremita da migliaia di persone, per dare l’estremo saluto a Fabrizio Frizzi. Appena è arrivato il feretro del conduttore a Piazza del Popolo, il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti è stato accolto da un momento di coralità enorme. Come è accaduto il 27 marzo alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche al funerale sono presenti tante persone comuni arrivate con largo anticipo per rendere omaggio al conduttore la cui prematura scomparsa ha profondamente commosso anche il pubblico televisivo che ne apprezzava la gioviale semplicità. A un'ora dall'inizio dei funerali una folla di oltre 200 persone si è assiepata dietro le transenne che impediscono l'accesso alla chiesa: troppo piccola la Chiesa degli Artisti per contenere la gente che vuole dare l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Centinaia di persone, dopo il cordoglio sui social di ieri, oggi sono arrivate a Piazza del Popolo, tutta transennata. I funerali sono cominciati a mezzogiorno. (continua dopo la foto)

Il lungo addio, dopo l’omaggio alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini che ha raccolto diecimila persone, continua con la cerimonia funebre. La gente arriva a piccoli gruppi. "Non potevamo mancare", dice una signora con la figlia. Potranno seguire tutti la cerimonia grazie al maxischermo allestito in piazza. Il funerale di Frizzi sarà così per tutti, perché difficilmente i cittadini riusciranno a entrare nella chiesa. La Chiesa degli Artisti adesso è vuota, controllata dal servizio d'ordine non consente a nessuno l'accesso. Gli unici autorizzati sono i tanti fattorini che continuano a portare corone e mazzi di fiori. Ci sono quelle degli 'amici di Sky', dove lavora Carlotta Mantovan, la moglie di Frizzi, 'gli amici de I fatti vostri' e dei 'condomini di via Cortina d'Ampezzo', dove il conduttore abitava.





E tante sono le testimonianze di chi lo amava. “Sono sicura che zio da lassù ci guarda e ride, che è felice di tutto questo. Dobbiamo ricordarlo con gioia. Ci darà lui la forza per andare avanti, per un sorriso”. Lo ha detto Caterina Frizzi, nipote del conduttore. "Piango di rabbia perché sempre le persone così se ne vanno, la vita è profondamente ingiusta", ha detto Simona Ventura in lacrime”. “Per me era un fratello, non riesco a dire altro”, ha detto Carlo Conti. Tra gli altri volti noti già arrivati Simona Ventura, Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, il grande amico Max Biaggi, Emanuela Aureli, Paolo Bassetti di Endemol, Max Tortora, Marco Columbro e Flavio Insinna. Sono arrivati alla Chiesa degli Artisti, in Piazza del popolo, senza fermarsi con i giornalisti, anche Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Antonella Clerici e l'organizzatrice di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Tra gli altri anche Massimo Ranieri, Claudio Lippi, Valeria, la ragazza a cui Frizzi ha donato il midollo osseo, Paolo Belli e il presidente della Rai Monica Maggioni.

