La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il pubblico italiano. Il conduttore de L’Eredità è deceduto per un’emorragia cerebrale ma da qualche mese Frizzi stava combattendo contro una malattia. Una malattia della quale l’ex marito di Rita Dalla Chiesa non ha mai voluto svelare i dettagli, preferendo lottare nella massima riservatezza, come era suo costume per tutti gli aspetti della vita privata. Anche dopo la sua scomparsa la seconda moglie, la giornalista Carlotta Mantovan, ha scelto di non rivelare il nome del mostro che stava dilaniando il marito. Ma ora è il quotidiano Libero a rivelare i dettagli di quanto accaduto a Fabrizio Frizzi che, a quanto sembra, avrebbe scoperto di avere un tumore cerebrale, di quelli più difficili da curare e non operabile. Questo (se fosse vero) ci fa capire che persona fosse Fabrizio, che pur sapendo tutto, ha sempre continuato ad andare in onda con il sorriso stampato in faccia. “Il conduttore televisivo più amato dagli italiani era consapevole – riporta Libero – di essere affetto da una malattia che aveva coinvolto il suo cervello e che il suo non era stato soltanto un accidente vascolare”. (continua dopo la foto)

“Perché quella ‘ischemia’ – scrive Melania Rizzoli su Libero - che lui stesso aveva raccontato era stata invece solo il primo campanello di allarme di una patologia che non era stata operata, ma che aveva segnato i presupposti della sindrome neurologica che lo ha condotto all’emorragia fatale”. I problemi per Frizzi sono iniziati lo scorso ottobre quando è stato colpito da ischemia mentre registrava una puntata dell’Eredità. Stando invece a quanto è pubblicato dal quotidiano Libero con molta probabilità le cose sono andate molto diversamente. Il coraggio di Frizzi e il suo carattere straordinario, quello che lo ha sempre fatto amare da tutti, gli hanno impedito di arrendersi. Fino all'ultimo respiro ha lottato per guarire, perché innamorato della vita, della sua famiglia e di quella bellissima bimba che per lui a 55 anni era stato un dono immenso.





Nell'articolo sulla malattia del conduttore de L’Eredità pubblicato da Libero si fa cenno anche alle cure cui si sarebbe sottoposto il presentatore in questi mesi. “Fabrizio Frizzi in questi mesi di fatica fisica e psicologica, tra esami, cure quotidiane radioterapiche e chemioterapiche, effetti collaterali evidenti, controlli e riabilitazione, non si è però sottratto a vivere la vita, a continuare a lavorare in televisione, consapevole di condurre una ‘battaglia non facile’, come lui stesso ha definito il percorso della sua patologia, nella speranza di poter vincere la sua guerra personale, come ha più volte dichiarato.

Ti potrebbe interessare anche: “Il dolore di Carlotta”. Frizzi: la camera ardente. Migliaia di persone per l’estremo saluto a Fabrizio. Ma su tutti spiccava lei: la moglie accanto al feretro del suo amato