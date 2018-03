Ormai siamo in dirittura d’arrivo e all’Isola dei Famosi i naufraghi iniziano seriamente ad affilare le lame. Ormai il nervosismo è alle stelle: la fatica, le condizioni di vita, la scarsezza di cibo e la tensione della gara hanno fatto letteralmente esplodere il ‘gigante buono’. Amaurys Perez è sbottato. L’ex pallanuotista era uscito per un’esplorazione e al suo ritorno ha mostrato chiari segni di insofferenza nei riguardi di Francesca Cipriani e Simone Barbato. Il problema è nell’inefficienza dei due naufraghi che, dopo aver cucinato, non hanno pulito la pentola in cui avevano cotto il riso lasciandola, per di più, sulla brace. La Cipry ha cercato di giustificarsi alla meno peggio e già lì la pazienza dello sportiva è stata messa a dura prova. Poi è stata la volta dell’ex mimo di Avanti un Altro che ha proprio fatto uscire fuori dai gangheri Perez. Si è così innervosito che gli altri concorrenti del reality presenti in spiaggia sono dovuti intervenire per farlo calmare. L’ex pupa, interrogata sulla questione della pentola, ha semplicemente detto di non essersi accorta di aver lasciato la pentola sporca tra i piedi, semplicemente perché pensava che qualcun altro l’avesse già pulita. (continua dopo la foto)

Questa giustificazione è stata ritenuta da Amaurys inaccettabile e per questo si è veramente infastidito. Ma l’atteggiamento di Barbato ha fatto tracimare il vaso già colmo della pazienza del naufrago: “Non puoi dire con arroganza: pulite quelle pentole!” ha infatti detto Simone allo sportivo. Questa affermazione ha decisamente innervosito Perez e quel punto i toni della discussione si sono molto alzati. “Non puoi aspettare che arrivino le telecamere per dire queste cose” ha urlato in faccia al mimo “Sei un maligno!”, così lo ha apostrofato con voce stentorea. I due hanno iniziato a guardarsi male e per un momento si è temuto il peggio. Per questa ragione gli altri hanno ritenuto opportuno intervenire.





Ma l’invito ad abbassare i toni rivoltogli dagli altri naufraghi non è bastato a far calmare Amaurys Perez che, arrabbiato, ha continuato ad urlare a Simone: “Sei un opportunista… un calcolatore! Con me hai chiuso!”. L’ira di Amaurys, però, non ha intimorito Simone Barbato che, guardando in faccia il suo rivale, ha chiesto provocatoriamente: “Mi vuoi picchiare?”. La risposta di Amaurys? Secca e senza peli sulla lingua: “Tu sei malato!” ha risposto quest’ultimo, accusando Simone di volerlo istigare. Barbato è uno dei nominati di questa settimana, questa discussione è probabile che lo metterà in cattiva luce, ma è anche possibile che il suo coraggio gli farà acquistare consensi tra il pubblico. Al pubblico l’ardua sentenza.

