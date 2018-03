Una giornata difficile, di grande dolore per la famiglia di Fabrizio Frizzi. Ma forse un po’ di conforto è arrivato, grazie alle migliaia di persone che sono giunte fuori dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l’ultimo saluto all’amato Fabrizio. Non poteva mancare chiaramente Carlotta Mantovan, l’amata moglie e madre di Stella che oggi ha appena 5 anni e ha perso il suo papà. Al suo fianco il direttore generale della Rai Mario Orfeo, gli amici più stretti, tra cui Flavio Insinna, con cui si sono intrattenuti sia Gianni Letta sia il premier uscente, Paolo Gentiloni. L’espressione della giornalista ha colpito tutti, un dolore grandissimo, lacrime nascoste dietro agli occhiali e una dignità, una classe che pochi avrebbero saputo mantenere. Il primo ministro ha voluto portare un ultimo saluto al conduttore, porgendo le sue condoglianze ai famigliari e proprio la stretta di mano con lei, la vedova, è stata immortalata in uno scatto più che eloquente. Nella sala, il feretro di Frizzi è circondato da corone di rose e calle bianche. La chiusura della camera ardente è prevista per stasera alle 18. Domani, mercoledì 28 marzo, si svolgeranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a partire dalle ore 12. (continua dopo la foto)

I visitatori, una volta entrati sono accolti da una serie di gigantografie che ritraggono il presentatore in alcuni momenti della sua carriera. Tra le foto su un grande cartellone si legge anche la scritta 'Ciao Fabrizio'. Le prime e uniche parole di Carlotta sono state quelle dell’annuncio della morte: “Grazie per tutto l'amore che ci hai donato”, un messaggio essenziale, semplice, ma carico di dolore. Si erano incontrati a Salsomaggiore, a Miss Italia, e con il tempo conosciuti e innamorati fino alla nascita di Stella e alle successive nozze. Dopo avere sfiorato il titolo (seconda classificata nel 2001, anno in cui vinse Daniela Ferolla) Carlotta, bellissima 19enne di Mestre, occhi e lunghi capelli castani, tornò l'anno dopo al concorso come ospite e fu allora che scoccò la scintilla. La gioia della paternità era stata inaspettata, cinque anni fa. La nascita di Stella aveva cambiato Fabrizio, facendolo sentire “un 25enne” alle prese con la piccola. (continua dopo le foto)





“Le mie priorità sono cambiate - raccontava agli amici, manifestando la voglia - di vederla crescere, di stare e di giocare con lei” che lo voleva sempre accanto. “Mi piace sorprenderla”, raccontava divertito Fabrizio, che l'estate scorsa con alcuni amici aveva improvvisato un concerto rock con la bambina, stupita ed esultante, in prima fila. “Si vive anche per questo - diceva - per sorprendere i figli”. La discrezione è sempre stata uno dei suoi tratti distintivi. Anche il giorno delle nozze con Carlotta, il 4 ottobre 2014, dopo oltre 10 anni di amore e un anno dopo la nascita di Stella, era stato vissuto così, con pochi amici, verità e semplicità. Lui aveva scritto il libretto della messa, lei aveva curato location e dettagli. La chiesa scelta era quella sotto casa “per poterci passare spesso e ricordare con gioia quel giorno”, raccontava Carlotta. La loro canzone del cuore, colonna sonora di un ballo lento nella notte di Capodanno del 2004, era 'You make me feel brand new' perché è così, sentendosi persone nuove, che Carlotta e Fabrizio erano rinati l'uno nell'altra.

