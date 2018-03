Giorni difficili per la televisione italiana. La morte di Fabrizio frizzi ha creato un forte sentimento di cordoglio nei tanti colleghi che lo stimavano come professionista e che erano legati a lui da sentimenti di sincero affetto. Questa mattina nella sede Rai di Viale Mazzini e stata allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle 18 e domani 28 marzo si svolgeranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Show must go on diceva qualcuno e anche i palinsesti vanno avanti. I programmi Rai che ieri hanno scelto di non andare in onda per il grave lutto. Così Antonella Clerici, grande amica del conduttore, è tornata in video visibilmente provata e commossa con La prova del cuoco. La puntata non si è però aperta con la solita sigla, ma su Un amico in me, colonna sonora di Toy Story film per la quale Fabrizio Frizzi ha prestato la sua voce. La Clerici entra senza applausi, sullo schermo dietro di lei, appare il volto sorridente di Fabrizio, l'emozione irrompe prepotentemente e la conduttrice manifesta tutto il suo rammarico. (continua dopo la foto)

“Non riesco a parlare da due giorni– ha detto la Clerici-. La Dear era la nostra casa e infatti ora c’è un tavolino con dei fiori che hanno portato tutti. C’è un silenzio surreale e vorrei trasferirvi questo a casa. Qui piangono tutti. […] Aveva fatto tanto per gli altri, non solo cose pubbliche come il Telethon ma anche tanti gesti di beneficenza visto che è un uomo straordinario. Ci ha lasciato e ha lasciato una bambina di 4 anni. […] Andiamo avanti a fare il suo lavoro. Fabrizio, continuiamo per te”. Il racconto prosegue con le tristi ore passate ieri, quando la conduttrice, insieme a Carlo Conti è andato a dargli l'ultimo saluto: “Pensavamo al fatto che è un uomo che ha fatto tanto per gli altri. Non solo le cose pubbliche come il telethon, come la donazione del midollo che aveva tenuto segreto per tanto tempo, ma anche tutte le cose di beneficenza che lui faceva e che nessuno sapeva.





“Abbiamo detto – prosegue la conduttrice -'Ma perché un uomo straordinario deve lasciarci così?' poi abbiamo capito: la gente che c'è fuori adesso da Viale Mazzini e che ha guardato la tv ieri, ha capito che uomo era, e tutto l'amore che ha donato gli sta tornando indietro. Se lui potesse vederlo ne sarebbe felice”. E ancora: “La differenza tra essere un personaggio famoso ed un personaggio amato: lui era un personaggio amato, una persona che volevamo bene tutti. Era veramente un uomo straordinario. Oggi mi costa tantissimo essere quì, ho pensato a lui che sarebbe stato quì malgrado tutto quello che aveva, allora andiamo avanti a fare il suo lavoro, che era quello che avrebbe voluto. Continuiamo per te, Fabrizio”.

