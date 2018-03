Paola Ferrari, 58 anni il prossimo 6 ottobre), dichiara guerra a ''Striscia la notizia''. Pochi giorni fa il famoso telegiornale satirico di Canale cinque aveva mandato in onda il servizio sui ''Fatti e rifatti'' dichiarando che ''Paola Ferrari sfoggia un nuovo design''. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la signora del calcio che, questa volta, non ci sta e replica su Twitter: “Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE CHE MI SONO RIFATTA LE LABBRA, questa solo io a 15 anni . Anche le tette sono vere ma su quelle vi dovete fidare'', ha scritto la conduttrice di Novantesimo minuto sul suo account. Non contenta, come prova, ha pubblicato anche una foto che la ritrae quindicenne e in splendida forma. La giovane Paola è bellissima, un viso perfetto, i capelli scuri che mettono ancor più in mostra i suoi splendidi occhi color ghiaccio e una bocca a cuore che non ha di certo bisogno di alcun ritocchino estetico. Quattro anni fa la giornalista si era affidata alla chirurgia, ma per un altro scopo: asportare un carcinoma alla guancia. (Continua a leggere dopo la foto)

''Nel mese di maggio, mentre stavo accompagnando una persona allo Ieo (clinica di oncologia), ho incontrato il primario nei corridoi e mi ha chiesto 'Cos'hai lì?' - aveva raccontato la Ferrari - Io pensavo fosse un brufolo, ma lui non era convinto e mi ha controllata con i macchinari che hanno loro. Si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa seria. - aveva proseguito la giornalista in un'intervista rilasciata a La Vita in diretta - un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi. Doveva essere rimosso subito. Dopo l'intervento mi hanno dato più di 40 punti. É faticoso sorridere, non posso strizzare l'occhio. Sono stata fortunata perché in pochi mesi mi avrebbero dato una paresi. La cicatrice la porterò con orgoglio. Mi hanno detto anche che mi fa più sexy, anche il trucco la nasconde bene''. (Continua a leggere dopo le foto)

Ma Paola Ferrari non si è mai arresa e oggi continua a vivere la sua vita: ''Ora sono più energica e ho più amore per me stessa. Ho capito che non c'è tempo per aspettare, bisogna fare''. Paola Ferrari è riuscita a sconfiggere per tempo il tumore al viso, non senza però avere qualche timore, nonostante la sua indole battagliera. “La mattina prima dell’operazione ho avuto un po’ di paura. Dopo ne sono uscita, non ho voluto nascondermi, nonostante una cicatrice lunga quindici centimetri sul viso, che oggi porto con orgoglio''. Nella sua lotta contro il tumore la giornalista ha potuto contare sul sostegno della famiglia. ''Soprattutto su mio marito Marco e i miei figli Alessandro e Virginia''.

“Sono ancora sotto choc”. Dramma per Paola Ferrari: il racconto è da brividi. La conduttrice lo ha raccontato a tutti solo oggi, finora non aveva avuto il coraggio di farlo. “Abbiamo temuto il peggio per noi”