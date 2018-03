Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all'Isola che non c'è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un'altra isoletta dove, con l'amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi 'normale'. O quasi, almeno. Perché di base ha sempre quel suo chiodo fisso che l'accompagna dal primo giorno di reality: Alessia Mancini. Adesso che la finale si fa sempre più vicina, poi, è più agguerrita che mai, anche a distanza. Per Rosa Alessia, la sua rivale numero uno, è la vera burattinaia dell'Isola ed è a causa sua che Marco Ferri ha dovuto abbandonare il gioco. È stato lo stesso modello e influencer a rivelarglielo dopo il suo arrivo all'Isola che non c'è. Agli occhi della Perrotta, scrive Il Sussidiario, l'ex velina è in grado di sfruttare le sue alleanze con gli altri naufraghi per eliminare i personaggi che di volta in volta diventano scomodi per il suo secondo fine, ovvero vincere questa edizione del reality. (Continua dopo la foto)

Ma ruggini con la Mancini a parte, da quando è sbarcata in questo angolo di paradiso un po' distante dall'Isola vera e propria, Rosa sembra a suo agio. Intanto per la compagnia di Elena, con cui di giorno in giorno intensifica il legame d'amicizia. Parlano male degli altri concorrenti, è ovvio, ma non solo. Svolgono ogni compito insieme: dalla raccolta delle lumache fino all'accensione del fuoco. Fanno tutto in due, ogni mansione viene divisa equamente. C'è equilibrio oltre che simpatia, quindi, tra le naufraghe. Negli ultimi giorni si sono spese molto nella pesca delle lumache, ma l'impresa non è andata a buon fine: dopo tanta fatica hanno dovuto rinunciare al pranzo. Troppo aspre quelle lumachine. (Continua dopo le foto)





Da non perdere di vista, ovviamente, lo scopo del gioco: vincere. Vero è che Rosa (come Elena) ogni settimana si deve sottoporre a un televoto che potrebbe allontanarla definitivamente dall'obiettivo, ma ormai i giochi sono quasi fatti. La Perrotta dovrà resistere ancora per poco per il rush finale. E nell'attesa, ecco perché abbiamo parlato di rinascita, Rosa ha sfoderato una carta, forse vincente o forse no, che potrebbe aiutarla verso la scalata. Si è sempre data da fare al reality, non si è mai tirata indietro, ma solo ultimamente ha sfoggiato il suo lato sexy. Le ultime foto, pubblicate dal settimanale Oggi, non hanno bisogno di troppe parole. Curve mozzafiato sempre in primo piano da quando è all'Isola che non c'è, tra esercizi, immersioni e bagni di sole. In spiaggia e in acqua, ecco che Rosa ha iniziato (consapevolmente?) a mostrare lato A e lato B, entrambi da infarto.

