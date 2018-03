Uomini e Donne, risale a diversi mesi fa il trono di Sabrina Ghio, la ex ballerina di Amici che no, non è riuscita a trovare l'amore nel dating show di Maria De Filippi. Ha preso un secco no, per giunta. Un'esperienza, quindi, che si è conclusa malissimo con il rifiuto di Nicolò Raniolo. ''Lo scelgo anche se so che è un no", aveva detto lei prima di chiamarlo. E non aveva torto. "Mi piace come persona ma dentro di me non c’è il pensiero di andare via con lei", era stata la risposta del corteggiatore. Un boccone amaro da mandare giù e le sue foto in lacrime avevano ben presto invaso i social. Poco dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne era stato lo stesso Nicolò a voler mettere in chiaro sui social i motivi del suo rifiuto. ''Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose. Vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro come ora è chiaro a Sabrina e insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose ma passare solo per superficiali". E ancora: "A me spiace che vi siate fatti delle aspettative, ma devo tenere fede a me stesso, non alle vostre preferenze. Detto questo, vi consiglio di osservare bene le cose prima di sputarci sopra, perché poco prima dicevate tutto il contrario''. (Continua dopo la foto)

Accadeva mesi fa, ma poi, dopo la non-scelta, la scena si era spostata sui giornali. E oggi l'ex tronista rende pubblico tutto il fastidio provato leggendo le interviste rilasciate da Raniolo dopo l'ultima puntata registrata a Uomini e Donne. Sabrina è tornata sull'argomento e si è raccontata sulle pagine di Eva Tremila, cui ha rivelato di non averlo più sentito, ma soprattutto di non aver gradito le parole spesa da Nicolò sul suo conto, soprattutto non dopo il no incassato a causa sua di fronte a milioni di spettatori. A quali parole si riferisce? Quelle che Raniolo ha detto nel corso di un'intervista a Non succederà più, quando confermò di non essere mai stato particolarmente preso da lei. Lo dimostrò, ha sempre detto lui, il fatto che avesse tentato di lasciare il programma prima della scelta. Fu lei che, contro ogni pronostico, decise di richiamarlo in studio benché lui fosse stato chiaro. (Continua dopo le foto)

"Non è una brutta ragazza, ma non è il genere di ragazza che mi attrae. Dalla prima volta che l’ho vista l’ho detto. A me non piacciono le ragazze rifatte, cioè, se uno ha una deformità lo posso capire, ma se stai lì a riempirti le labbra, gli zigomi… Non sono cose che apprezzo in una donna". E ora, mesi dopo, la reazione della Ghio: "Lui ha rilasciato un'intervista poco carina nei miei confronti. Io alle sue dichiarazioni ho risposto che, certe volte, basta il silenzio. Il mio, naturalmente. Anche se sarebbe stato preferibile fosse stato zitto lui. L'avrei reputato molto più uomo". Sempre a Eva Tremila, poi, Sabrina nega di essere stata contattata dall'altro suo corteggiatore, Nicolò Fabbri, nonostante lui avesse raccontato il contrario: "No, non mi ha cercata, anche se mi aspettavo che lo facesse". E infine la ex tronista smentisce di avere un uomo al suo fianco attualmente: "No, non sono fidanzata. Non sono nemmeno innamorata".

"Come fare con mia figlia". Il dramma di Sabrina Ghio. L'ex tronista rivela il suo dolore più grande sulla piccola Penelope. La confessione che commuove e colpisce al cuore