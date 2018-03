L’Isola dei Famosi non è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha terrorizzato. L’ex pallanuotista infatti aveva deciso di svolgere una delle sue mansioni, ovvero andare a pesca e per questo motivo si è preparato di tutto punto per portare a casa l’agognato bottino. Ma proprio mentre era sul punto di svolgere la sua mansione si è trovato di fronte un pesce non proprio amichevole. Sul più bello gli è sfrecciato davanti un barracuda, noto per essere pericoloso anche per l’essere umano. Amaurys nonostante il grande spavento è riuscito a mantenere il sangue freddo e ha tentato di scacciarlo con l’ausilio di un ramo. Ma la cosa lo ha decisamente scosso ed è rientrato subito a riva dove ha raccontato l’accaduto ai compagni. (continua dopo la foto)

Una volta ritornato sulla spiaggia, Perez si è precipitato a raccontare il suo ‘incontro ravvicinato’ ai naufraghi: “Ho visto una bestia davanti a me, era un barracuda. L’unica cosa che avevo per difendermi era un rametto con una punta. Non mi vergogno a dire che ho provato paura in acqua, che è il mio elemento. Era la prima volta che andavo a pescare senza il coltello. Era un siluro, ma non mi ha morso”. a commentare l’accaduto con un tono tra lo svampito e l’ironico ci ha pensato Francesca Cipriani: “Questa mattina Amaurys ci stava rimettendo le penne. Volevo chiamare la polizia”. Ma per il naufrago cubano questa non è la prima disavventura. Solo qualche giorno fa ha avuto un malore.



Sono 61 giorni che Perez è un indomito e coraggioso isolano, ma anche lui ha avuto i suoi cedimenti. Abbiamo visto che nel corso delle settimane ha subito un calo di peso che, su una struttura fisica come la sua, vuol dire molto. Infatti, è stato colto da un malore, complice un calo di pressione che gli ha provocato un mancamento. Si trovava in spiaggia quando si è sentito male ed è stata Valeria Marini la prima a correre in suo aiuto. Perez, a parte queste piccole disavventure, sull’Isola viene considerato tra i leader di questa edizione anche perché è molto abile nel procacciare cibo. Al momento, pare che non faccia parte di nessuno schieramento, sebbene non nasconda la sua vicinanza al gruppo capeggiato da Alessia Mancini.

