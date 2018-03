L’apertura di tutti i giornali di lunedì 26 marzo è stata la medesima: Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore stava male, dopo quel malore la ripresa era complicata e lui non ne faceva mistero. Tuttavia, il suo decesso è stato uno choc per i tenti amici e colleghi, e per il pubblico che lo ha sempre seguito con grande affetto in tutta la sua lunga carriera. In queste ore è stato un lungo susseguirsi di ricordi e servizi speciali che gli amici del piccolo schermi gli hanno voluto dedicare. Oggi a La Vita in Diretta, tra i tanti ricordi, c’è stato anche quello di Mario D’Amico autore de L’Eredità e amico del conduttore che ha rivelato come Frizzi ha vissuto gli ultimi giorni prima della scomparsa, avvenuta la scorsa notte a causa di un’emorragia cerebrale. Durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e Marco Liorni è intervenuta anche Caterina Balivo, collegata da Milano. Visibile la sua commozione: occhi lucidi e dolore dipinto in volto. Non ci sono dubbi sulla stima che ognuno di loro aveva nei riguardi di Frizzi, dell’uomo straordinario che è stato. (continua dopo la foto)

“Lo studio ha protetto Fabrizio per diversi mesi. Piccoli incidenti quotidiani, piccoli ritardi… nessuno mai ha detto nulla”, ha detto Mario D’Amico a proposito dell’ultimo periodo vissuto da Fabrizio Frizzi negli studi della Dear dove si registra L’Eredità. “Erano completamente tesi ad aiutarlo, una specie di bozzolo – ha spiegato l’autore –. E questo anche secondo i medici, che gli consigliarono di tornare, lo ha aiutato”. D’Amico poi prosegue: “Noi siamo emozionati perché in qualche modo lo abbiamo accompagnato in maniera serena e bella in questa parte che poi è diventata tragicamente quella finale”. Anche se Frizzi non stava bene, la notizia della sua scomparsa è stata inaspettata.





Infatti l’autore ha spiegato che nella serata di ieri aveva lavorato ai copioni delle prossime puntate dell’Eredità senza avere idea che sarebbe stata l’ultima volta. Alla trasmissione di Rai Uno è intervenuta anche Caterina Balivo. Già nelle scorse ore la conduttrice di Detto Fatto, trasmissione oggi sospesa, aveva scritto via social un ricordo su Frizzi. La presentatrice ha voluto poi ribadire il suo in modo sinceramente commosso a La Vita in Diretta. Caterina ha ricordato il suo esordio in tv a fianco di Fabrizio, visto che i primi passi su piccolo schermo li ha fatti proprio in compagnia del conduttore da poco scomparso.

