La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto nella televisione italiana. Una morte improvvisa la sua, anche se non completamente ''inattesa'', visto il malore che lo aveva colpito a ottobre e da cui Fabrizio non si era mai ripreso del tutto. ''Sto combattendo, non è ancora finita'', aveva detto il conduttore poco prima di tornare in tv, a dicembre, sfidando il dolore e la malattia. Una malattia che aveva tenuto nascosta ai telespettatori e ai giornalisti e che avrebbe reso nota solo una volta vinta la sua battaglia, cosa che, purtroppo, non è avvenuta. Gentile, ironico quanto basta, mai scortese, mai scomposto, mai volgare, non scherziamo. Il suo sorriso, un marchio di spontaneità nazionale. Frizzi era tornato a condurre L'Eredità, il gioco con cui da quattro anni ogni sera entrava sorridente nelle case degli italiani e teneva compagnia a tutti. A sostituirlo durante la convalescenza era stato l'amico e collega Carlo Conti. ''Torno all'Eredità perché il professore di ruolo ci ha fatto uno scherzetto. Fabrizio, qualche anno fa ti ho consegnato queste chiavi dicendo che sarebbe stata la nostra casa, come pilota e co-pilota. Oggi tu sei il pilota e io sono il tuo supplente. Torna presto'', aveva detto riconsegnandogli poi le chiavi dell'Eredità dopo alcune settimane. (Continua a leggere dopo la foto)

''Fabrizio Frizzi ritorna all'Eredità, la nostra casa. Evviva, felicità immensa''. Aveva scritto Carlo Conti sul suo profilo Instagram, felicissimo di poter riabbracciare il collega e di essere al suo fianco per il grande ritorno dell’Eredità. Un ritorno che aveva emozionati tutti, in primis lo stesso ex marito di Rita Dalla Chiesa. ''Grazie di cuore a tutti per la forza che mi avete dato. Io ci provo, ma sei sicuro?'', aveva detto il conduttore a Conti mentre lo studio lo acclamava con un lunghissimo applauso. Ma oggi Fabrizio se n'è andato, l'Eredità ha perso il suo papà e in molti si stanno ponendo una domanda: chi prenderà il posto di Frizzi? Il nome più quotato è ovviamente quello del conduttore toscano. Carlo Conti dovrebbe riprendere le redini del game-show che fino a ieri ha condotto Fabrizio Frizzi. Il suo nome circola anche sul web, dove tantissimi telespettatori chiedono alla Rai di affidare la conduzione a lui, come in una sorta di staffetta. (Continua a leggere dopo le foto)

Intanto la programmazione Rai è stata stravolta. Non andranno in onda sia L'Eredità, che piange il suo conduttore, che I soliti ignoti. Alle 18.50 ci sarà uno speciale di Techetechetè intitolato "Ciao Fabrizio, l'amico della porta accanto". La giornata di commemorazione proseguirà in seconda serata con una puntata di Porta a porta, dalle 22.50, con la presenza di amici e colleghi di Frizzi. A seguire uno speciale di Sottovoce. Su Rai2 non è andato in onda I fatti vostri, sostituito da puntate di Voyager e Dream hotel. Stessa sorte per Detto fatto al pomeriggio. Non andrà in onda neanche Quelli che dopo il tg, mentre in seconda serata ci sarà regolarmente Night tabloid con uno spazio dedicato alla figura di Frizzi. Su Rai3 dalle 15.15 è stata trasmessa la replica del programma Ieri e oggi, condotto da Frizzi e Antonella Clerici. Alle 20 Blob sarà interamente concentrato sul ricordo del conduttore scomparso.

“Sono bravo, seguo le cure e…”: Fabrizio Frizzi, le ultime parole a Raffaella Carrà. Parole pronunciate qualche giorno fa e che oggi suonano ancora più strazianti. “Quanto dolore…”