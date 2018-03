Isola dei Famosi, prima o poi doveva succedere. Adesso è ufficiale: lascia il reality. Anche se si sospettava, parecchi telespettatori rimarranno delusi di vederla andar via così presto e, a ben guardare, anche qualcuno in Honduras non avrà preso bene la notizia. Simone Barbato, per esempio, che per Valeria Marini ha subito detto di aver avuto qualche 'giramento di testa'. Sì, avete capito bene: la diva dei baci stellari lascia l'Isola. E infatti, si legge nelle anticipazioni fornite da Mediaset per la decima puntata in onda martedì 27 marzo, la Marini tornerà in Italia. Pare però che, prima dei saluti, "si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana". Di fatto, però, Valeriona ha già comunicato ai compagni di Isola anche se per qualche giorno di non essere una vera concorrente. Il tutto è avvenuto con una prova ricompensa affidata appunto alla Marini. La showgirl ha indossato un costume da sirena, ha nuotato nel bellissimo mare dell'Honduras e raggiunto il punto segnalato dalla pergamena. Lì ha recuperato un messaggio, poi letto davanti a tutti gli altri una volta tornata in spiaggia. (Continua dopo la foto)

La Marini ha detto ai naufraghi di aver vinto un pasto completo per ognuno di loro. Così, tra l'euforia generale, una barca ha portato i naufraghi su un'altra isola, dove i vip hanno potuto assaporare, per la prima volta dopo due mesi, un pasto completo: primo, secondo e dolce. Un volta finito di mangiare, Valeriona ha dato la notizia ai suoi compagni. Notizia a dir poco inaspettata: non sospettavano nulla. Ha comunicato ai naufraghi di non essere una nuova concorrente del reality show: è approdata in Honduras solo per una breve visita che è già finita. Ha quindi fatto sapere di aver terminato la sua 'missione' e ha salutato tutti. Ha poi dichiarato di essere stata accolta con grande calore da tutto il gruppo e di tornare in Italia felice di questa esperienza. (Continua dopo le foto)

Anche i naufraghi hanno rivelato di aver accolto con piacere questa visita della Marini, che ha portato in Honduras una ventata di allegria. In questa settimana di convivenza, tuttavia, non sono mancati momenti di tensione. No, non con Francesca Cipriani, con cui Valeria ha chiarito dopo il battibecco in diretta. Con Alessia Mancini. Tra le due primedonne c'è infatti stata una discussione per la cura del fuoco sfociata poi in una vera e propria guerra fredda, tanto che la showgirl sarda ha definito la moglie di Flavio Montrucchio "offensiva e arrogante". Ma sicuramente sapremo di più quando Valeria farà il suo ingresso in studio, da Alessia Marcuzzi.

