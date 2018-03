La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è piena di colpi di scena, polemiche e misteri. Per esempio c’è il canna-gate, l’argomento che troppo a lungo, ha avuto il monopolio. Non si sa ancora se Francesco Monte sia colpevole o no, ma continuano a uscire prove e dichiarazioni che fanno pensare al peggio. Poi c’è la questione dei due naufraghi impegnati in Italia che avrebbero consumato una notte d’amore. Pare che uno dei due protagonisti della vicenda sia Amaurys Perez ma non c’è ancora certezza. Per quanto riguarda la lei, secondo le dichiarazioni di Eva Henger, si tratterebbe di una donna castana. Aspettiamo aggiornamenti. Nel frattempo arriva una notizia succosa che riguarda un naufrago che è stato eliminato dal gioco. Si tratta di Filippo Nardi che, ora che è tornato alla sua vita “normale”, stia organizzando il suo futuro. Da quel che si dice in giro, il bel Filippo potrebbe approdare sul trono di Uomini e donne. Davvero? Beh, da quel che l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto durante un’intervista al Vicolo delle News, sembrerebbe proprio di sì. E pare che sia stato lui a “corteggiare” Maria De Filippo. Continua a leggere dopo la foto

Maria De Filippi, si sa, è una che dà un sacco di opportunità e Filippo Nardi avrebbe puntato proprio lei per tornare prepotentemente in tv. Già a Verissimo aveva annunciato che vorrebbe prendere parte, con un ruolo particolare, al programma di Amici. Nardi è un grande appassionato di musica e sarebbe stata proprio questa ultima a fare da collante tra lui e Bianca Atzei. I due, sull’Isola, erano molto vicini ma il carattere della cantante avrebbe portato Nardi a prendere le distanze. Quando gli è stato chiesto cosa pensa di Uomini e donne, Nardi ha risposto che accetterebbe molto volentieri la proposta. “Si, magari per fare due risate, il problema è che dovrei partecipare a quello Over visto che ho 49 anni, seguo il programma perché mi fa troppo ridere”, ha detto con ironia. Continua a leggere dopo le foto

Insomma, gradirebbe. Per lui sarebbe un modo per tornare in televisione ma anche per trovare l’anima gemella. Il pubblico, ne siamo certi, gradirebbe. Ma Filippo ha le idee ancora più chiare: vorrebbe anche tornare in Honduras “a fare l’inviato all’Isola dei Famosi il prossimo anno”. Lo abbiamo capito: Nardi vuole tornare a fare televisione. Intanto va ospite in tutti i programmi tv in cui è chiamato a fare l’opinionista poi questa estate tornerà anche a fare musica nei locali. Quindi tra lui e la Atzei niente di fatto? Sembrerebbe di no. Ma tutto può succedere…

Lite Marcuzzi-Henger: il retroscena che non ti aspetti. A distanza di diversi giorni dalla litigata furibonda in diretta, è Filippo Nardi a svelare il dietro le quinte e la confessione riservata che gli ha fatto Alessia. Ora sì che è tutto più chiaro