Abbracciando quel "campione straordinario", qualche giorno fa Fabrizio Frizzi aveva commosso il pubblico a casa. Un abbraccio lungo quello tra il conduttore romano, scomparso oggi all'età di 60 anni, e il giovanissimo Andrea Saccone che a 'L'Eredità' aveva ottenuto il record di 14 vittorie consecutive e che dopo la sconfitta era stato costretto ad abbandonare il programma. "Prima di tutto bravo per quello che hai fatto - aveva esordito Frizzi salutandolo - ora torna alla tua vita normale, tutto questo è stato un gran gioco. Adesso torna a fare le cose importanti della vita di tutti i giorni, noi facciamo il tifo per te, per i tuoi esami. Sei stato un campione favoloso!". Quattordici serate di successi, dicevamo, durante le quali il concorrente è riuscito a portare a casa un montepremi di 47 mila euro diventando, fra le altre cose, una vera star per il popolo dei social. Tutto questo fino a venerdì scorso quando Andrea Saccone, dopo una cocente sconfitta, è stato costretto a lasciare il suo posto da campione dei record. In quell'occasione il giovane aveva pubblicato un frame del lungo abbraccio con il conduttore."Un abbraccio che vale più di 14 puntate. - aveva scritto il giovane campione dell'Eredità - Ciao e grazie di tutto". (Continua a leggere dopo la foto)

Parole che avevano fatto il giro del web perché probabilmente dietro quel gesto c'era tutto l'affetto di un uomo che probabilmente negli ultimi tempi era più attaccato alla vita. Nonostante la giovane età, Andrea era diventato il campione indiscusso del programma. Con la sua semplicità, la simpatia e le battute in dialetto aretino, il concorrente aveva fatto divertire migliaia di telespettatori e aveva attirato la simpatia dello stesso Fabrizio Frizzi. Il dialetto e il modo di fare spontaneo l'avevano reso già un piccolo personaggio, particolarmente amato dal pubblico. ''Dopo la puntata è venuto a salutarmi (Fabrizio Frizzi ndr) - aveva detto il giovane intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni - Mi ha augurato in bocca al lupo per la mia vita e mi ha lasciato la sua mail. Posso dire di avere la mail di Fabrizio Frizzi!''. Sull'account social di Andrea si sono riversati tantissimi telespettatori che, in qualche modo, hanno voluto salutare il conduttore. (Continua a leggere dopo le foto)

''Questo abbraccio ha commosso tanti di noi, forse inconsapevolmente era un simbolico saluto a tutti noi! Arrivederci Fabrizio''; ''Andrea, un abbraccio sincero da un uomo troppo perbene. Si rallegrava quando vincevi e tu sei stato un grande campione. Ciao''; ''L'abbraccio più bello e vero, simbolicamente è l'abbraccio che tutti noi avremmo voluto dargli. Conserva per sempre nel tuo cuore questo prezioso momento''; ''Caro Andrea, questi vostri abbracci mi hanno emozionata e commossa tantissimo, e sta mattina quando ho appreso della perdita di Fabrizio il mio pensiero è andato subito a te, al dispiacere che puoi provare. Ti rimane un grande ricordo di lui... L'affetto reciproco che si era instaurato tra di voi. Una persona "vera" lui che ne ha trovata un'altra in te. Ciao Fabrizio ci mancherai tanto'', sono alcuni dei messaggi lasciati sul post dell'ex campione dell'Eredità.

Raggiunto telefonicamente da Fanpage, Andrea ha ricordato Fabrizio Frizzi: ''Era davvero una brava persona, sembrava fosse un tuo amico e non un conduttore. Già in televisione lo vedevi simpatico, ma anche dietro le quinte metteva a proprio agio i concorrenti, allentava la tensione. Quando sono andato via mi disse: 'Ora continua con la tua vita, continua con i tuoi studi perché qualcosa riuscirai a fare sicuramente perché sei in gamba'. E me l'era venuto a dire anche dietro le quinte. Sapevo che era stato male e a novembre, non si vedeva che stava ancora male, pensavamo fosse guarito. Ero in gita a Madrid con la scuola, poco dopo sveglio mi hanno dato la notizia. Mi dispiace perché avrei voluto scrivergli, mi aveva lasciato la mail per rimanere in contatto ma non ho fatto in tempo''.

