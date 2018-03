"Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Così la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari hanno annunciato la morte di Fabrizio Frizzi. In un lunedì di marzo, lo storico conduttore Rai si è spento all'ospedale Sant'Andrea di Roma in seguito a una emorragia celebrale. Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de 'L'Eredità'. Dopo un periodo di convalescenza, il presentatore era tornato alla guida del programma di Rai1 che ha continuato a condurre fino all'ultimo. La camera ardente di Frizzi sarà allestita domani nella sede Rai di Viale Mazzini dalle 10 alle 18. Dopo un mese e mezzo lontano dai riflettori, Frizzi era poi tornato sul piccolo schermo il 15 dicembre scorso con una puntata-evento del game-show condotta proprio insieme a Conti. Un programma alla guida del quale Fabrizio è rimasto fino all'ultimo. Oltre a tranquillizzare i suoi fan, in quell'occasione il conduttore aveva anche rivolto un ringraziamento speciale al "fratello Carlo Conti", tornato a condurre 'L'Eredità' per sostituirlo durante la sua assenza. (Continua a leggere dopo la foto)

''Torno all‘Eredità perché il professore di ruolo ci ha fatto uno scherzetto'' aveva dichiarato Carlo Conti nel tornare provvisoriamente in onda nel pomeriggio di Rai1 lo scorso novembre. ''Fabrizio, qualche anno fa ti ho consegnato queste chiavi dicendo che sarebbe stata la nostra casa, come pilota e co-pilota. Oggi tu sei il pilota e io sono il tuo supplente. Torna presto'', aveva detto ancora. E a metà dicembre Fabrizio Frizzi era davvero tornato al suo posto, pronto a lottare contro la malattia. L'amico Carlo lo aveva accolto con gioia: ''Fabrizio, che felicità immensa averti qui'', aveva raccontato in onda, abbracciando il collega e lasciandogli nuovamente quel mazzo di chiavi. (Continua a leggere dopo le foto)

E proprio Carlo Conti gli ha voluto tributare un ultimo saluto sui social. Una foto che mostra i due sorridenti e il messaggio, semplice ma che racchiude tutto l'affetto che il conduttore de ''I migliori anni'' nutriva per il collega: ''Ciao fratellone'', si legge sul profilo social del toscano, profondamente scosso per la morte di Frizzi. All'addio di Carlo Conti si è unito il coro dei suoi follower: ''Le persone buone e pulite toccano il cuore di molti e ci restano.. rip. Fabrizio''; ''Una perdita indescrivibile...se ne va un altro dei grandi della tv italiana...ci mancherai tantissimo Fabrizione. Quasi non sembra vero!''; ''È stato e sarà sempre il fratellone di tutti noi che lo abbiamo seguito dagli anni 80'. E ancora: ''Tutta l'Italia questa volta è unita...unita dal dolore, per la perdita di un uomo per bene...un presentatore educato, pacato e sempre pieno di abbracci e sorrisi per tutti! È diventato parte di noi tutti ....Non sarà più lo stesso e non so se riuscirò a guardare l'Eredità''.

“Sono devastata, scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi: le immagini della cantante, straziata, che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fronte al quale è difficile non emozionarsi