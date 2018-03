“Un cambiamento importante, una scelta dolorosa”. La notizia che era nell’aria adesso sembra trovare conferma. Un autentico terremoto in arrivo che rischia da una parte di creare non pochi imbarazzi, dall’altro di portare un colpo importante a Mediaset. Voci, chiacchiericci, smentite. A mettere la parola fine sulla questione, ci penserà lei. Ad annunciarlo è la diretta interessata che, dopo avere tenuto in queste settimane i fan con il fiato sospeso, al più presto pubblicherà un video chiarificatore. Video che, pare, non piacerà con l'annuncio dell' addio al programma domenicale. Tutto gira intorno alla prossima conduzione del Grande Fratello Nip. In questi giorni infatti a Cologno Monzese si sono tenute delle riunioni per scegliere la nuova presentatrice del GF e a quanto pare la scelta finale sarebbe ricaduta proprio sulla conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live. Per la D'Urso si tratterebbe di un grande ritorno al timone del reality show che ha già condotto per tre stagioni con un ottimo successo di pubblico e ascolti. Un’indiscrezione che è più di questo. "Ragazzi, li riconoscete? – esordiva Carmelita su Instagram nei giorni scorsi - Questi sono gli abiti che ho indossato durante il 'Grande Fratello' 15 anni fa. (Continua dopo la foto)

Abiti che da settembre sto indossando a 'Domenica Live'. Io gli indizi ve li ho dati. Ma ancora non avete capito? Ma perché in tutti questi mesi ho indossato questi abiti pazzeschi? Perché da settembre Mediaset mi sta corteggiando per essere la nuova conduttrice del 'Grande Fratello'. Io ho sempre detto no ma alla fine mi hanno convinto. Questi abiti hanno vinto. Siete pronti e sentirmi ancora dire: 'Ragaziiii, siete stati nominati'? Solo per voi, non lo sa ancora nessuno". Questa è la conferma, ma in realtà Barbara l'aveva quasi annunciato a Pomeriggio Cinque, parlando di "uno scoop" che non poteva aspettare. Poi, subito dopo, su Instagram è arrivato il video inequivocabile.





La D'Urso ha condotto il Grande Fratello dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un grande ritorno, dunque, per Barbara. Ma questa per lei è anche l’occasione di tornare in diretta in prima serata dopo gli esprimenti di 'Baila!' e 'Stasera che sera!' tentati nel 2011 e, diciamolo, non del tutto riusciti.

Ti potrebbe interessare: “Si vede tutto!”. Nadia, che vergogna! Ipnotizzata da Giucas Casella la Rinaldi si lascia andare davanti alle telecamere. Uno spettacolo mai visto che ammutolisce persino Barbara D’Urso