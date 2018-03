La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta la nazione. Dalla casalinga al conduttore televisivo, dalla nonnina ai più grandi esponenti della musica italiana, tutti si sono intristiti quando hanno appreso la notizia. Perché Fabrizio Frizzi era una persona alla mano. Un uomo gentile, mai eccessivo. Uno che non sapeva cosa fosse l’arroganza, né la superbia. Non era uno al centro del gossip, non era uno sbruffone. Era un gentiluomo, garbato, educato, rispettoso. E per questo aveva fatto centro nel cuore di tutti. E quando, a ottobre 2017 aveva avuto quel malore mentre registrava una puntata de L’eredità, tutti erano stati in pensiero. Fin quando, a dicembre, non lo avevano visto tornare alla conduzione della “sua” eredità. Ma Fabrizio Frizzi, che aveva compiuto 60 anni lo scorso febbraio, quando era tornato in televisione, aveva precisato di non essere ancora guarito. Aveva detto che stava ancora lottando, che aveva bisogno di forza e che, se mai fosse guarito, avrebbe raccontato a tutti la sua malattia. Non c’è stato tempo: Fabrizio Frizzi è morto prima. All’età di 60 anni, all’ospedale Sant’Andrea di Roma città dove era nato. Continua a leggere dopo la foto

Dopo aver lavorato in radio e in alcune emittenti televisive private, negli anni ’80, era approdato in Rai dove si occupava di tv per ragazzi. Aveva iniziato con: Il barattolo, Tandem e Pane e Marmellata, che condusse insieme a Rita dalla Chiesa che poi diventò la sua prima moglie. Quel matrimonio – lei aveva 10 anni più di lui – per l’epoca fu uno scandalo. Poi il matrimonio finì. E arrivò l’amore con Carlotta Mantovan: i due si erano conosciuti a Miss Italia (lei aveva solo 17 anni). Furono fidanzati per 12 anni e nel 2014 si sposarono. Ma nel 2013 il loro sogno di amore era stato coronato dall’arrivo della piccola Stella. Ora è tutto finito. Frizzi se ne è andato e il vuoto che lascia è immenso. Continua a leggere dopo le foto

Non solo nella sua famiglia. Ma anche nel mondo della televisione e dello spettacolo. La Rai è sconvolta, così i colleghi e amici di Frizzi. Per questo, per la giornata di lunedì, il palinsesto della Rai cambia. Molti programmi non andranno in onda. Per esempio “La prova del cuore” e “I fatti vostri” come lo stesso Giancarlo Magalli ha annunciato sui social. Non andrà in onda neanche “Detto fatto”. Così Caterina Balivo ha dato l’annuncio: Caro Fabry... ho cominciato a lavorare in tv con i tuoi programmi. Miss Italia, Scommettiamo che... e ogni anno tornavo a Salsomaggiore. Lo scorso anno mi facesti la sorpresa “di fine anno”... Elegante, solare, onesto, diretto, gentile... Unico. Oggi Fabry non andiamo in onda... oggi nessuno ce la fa lavorare in tv. Ti vogliamo bene, ma tanto”.

Questa sera ci sarà una puntata speciale di Porta a Porta.

