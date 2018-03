Amici, colleghi, fan. In poche ore, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi. “Un uomo per bene”, amato e stimato da tutti al di là del grande talento televisivo che, nel corso degli anni, lo aveva portato al timone di ben 73 trasmissione. Un’icona. Non quella che oggi il mondo della televisione piange. Le lacrime sono tutte per l’amico. Colpisce il toccante messaggio di Max Giusti che su Twitter scrive: "Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre anche se oggi, sono morto un po’ anche io ! Ti voglio bene". Carlo Verdone ricorda Fabrizio Frizzi su Facebook: "Era un uomo generoso, cordiale, premuroso verso i suoi ospiti ed amici. Pacato e con un sorriso sincero. Ecco una persona che ricorderemo non solo per la sua grande professionalità ma per le sue tante virtù umane". "Un grande signore della tv, un amico, una persona gentile oltre che un grande professionista. Dolore immenso Resterai sempre nel mio cuore", scrive Salvo Sottile. "No.. Fabrizio.. no.. questo non dovevi farcelo... sei uno dei ricordi più belli della mia vita. (Continua dopo la foto)

Sei l’uomo migliore che abbia mai conosciuto in questo mondo di squali. Sei e rimarrai una rarità nel cielo. Troppo dolore oggi", è il post di Manila Lazzaro, Miss Italia nel 1999: in quell'anno il concorso era condotto proprio da Frizzi. Retwittando il messaggio di Uno Mattina, aveva commentato: "... ed ora dal cielo brilla per la tua Stella...". “Amico mio. Amico vero e grande”, aggiunge Paola Saluzzi, “Fabrizio, prima di tutto; prima di essere #FabrizioFrizzi. Grazie di tante risate insieme, della tua forza, di tante pensieri condivisi. Grazie di tutti ciò che eri. Grazie Fabrizio caro, per sempre”. “Ciao Fabrizio. Ti voglio ricordare così, sorridente e molto umano”, continua Eros Ramazzotti nel giorno più triste. (Continua dopo le foto)





“Grazie per quello che hai sempre comunicato con il tuo modo di fare, rispetto, serietà e umanità ( rare ai giorni nostri). Ciao ragazzo, ci mancherai”. Definitivo Leonardo Pieraccioni: “Stamani, leggendo tutti i ricordi dove lo definiscono come una Brava Persona sento davvero che non sono parole di circostanza, era assolutamente così”.

E l’amica e collega Mara Venier parla di “tanta tristezza”. Le fa eco Cristina Parodi: “La tv perde uno dei suoi uomini migliori. Non solo un grande professionista ma una persona per bene. Coraggiosa e gentile. Mancherai tantissimo”.

Ti potrebbe interessare: “Avrei voluto correre da lui”. Quelle parole di Rita Dalla Chiesa sulla malattia di Fabrizio Frizzi che in pochi hanno letto