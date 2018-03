Un uomo perbene, Fabrizio Frizzi è sempre stato stimato dal pubblico che lo ha premiato negli anni regalandogli ascolti meritatissimi. Uno stile elegante, mai sopra le righe, una tv ‘old style’ fatta di intrattenimento e allegria. Ma Frizzi non era solo ‘l’uomo dei giochi’, nel corso della sua lunga carriera ha presentato ben 12 edizioni Telethon la maratona televisiva creata da Jerry Lewis nel 1996 con il fine di raccogliere fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare. Quello del conduttore è stato non solo un impegno professionale, ma anche un dovere personale. E per spiegare bene il suo grande cuore è necessario fare un passo indietro. Era il 2000, Frizzi in quel periodo conduceva in tv Per tutta la vita, con Romina Power. Qualche tempo prima, nel 1994, aveva fatto un prelievo del sangue e si era iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo: “L’ho fatto perché ho pensato non bastasse solo chiedere la disponibilità della gente in tv. Racconto quello che ho fatto per provare ad attirare l’attenzione sulla necessità delle donazioni”. In quel periodo una bambina siciliana di 11 anni, Valeria Favorito, malata di una grave forma di leucemia mieloide acuta, aveva bisogno di lui: il midollo era compatibile. (continua dopo la foto)

Il conduttore non poté essere presente in trasmissione e la Power per giustificare la sua assenza disse poche semplici parole: “Fabrizio oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno”. Poche parole che hanno fatto capire al papà di Valeria che lui poteva essere il donatore, che per legge è anonimo. “Il midollo di Frizzi ha salvato una donna”, titolarono in quei giorni riviste e giornali. Poi dopo anni la bambina, ormai diventata una giovane donna, ha chiesto al Centro di Genova dove era in cura di poter ringraziare, anche solo per lettera, il suo donatore: lui le rispose firmandosi “Fabrizio”. Così Valeria provò a incontrarlo. Lo raggiunse a Verona durante la Partita del Cuore: “La più bella sorpresa della mia vita - raccontò poi lui -. Stava finendo la diretta e già scorrevano i titoli di coda, quando una ragazzina mi corse incontro per abbracciarmi. Capii subito che si trattava di Valeria, la bimba alla quale avevo donato il midollo e che era venuta a salutarmi dicendomi di essere la mia sorellina”. (continua dopo le foto)







“Mi ci è voluto un po’ per capire di chi fossero le cellule staminali - raccontò la giovane al settimanale Visto - ma l’ho capito: di una persona molto nota che non vuole essere ringraziata né chiamata eroe, ma che adesso sono riuscita ad abbracciare. Il mio fratellone Fabrizio”. I due sono sempre rimasti legati: “Le nostre vite si sono un po’ mescolate, abbiamo condiviso gioie e dolori” spiegò lui ospitandola in tv dieci anni dopo l’intervento. Il paese della ragazza, Erice, in provincia di Trapani, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Sul profilo Facebook di Valeria, oggi quasi trentenne, le foto dei loro incontri nel corso degli anni, anche quando lei, dopo una ricaduta, ha dovuto sottoporsi a un nuovo trapianto.

