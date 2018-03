Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Ormai è guerra tra i naufraghi. Quando mancano infatti poche settimane alla chiusura dell’edizione 2018 ecco che un’altra bomba è pronta a scoppiare. Nel centro del mirino è finita Valeria Marini con una decisione che scatenerà non poche polemiche. La bionda ex prima donna del Bagaglino – che si era distinta anche tra le mura del Grande Fratello Vip – sarebbe pronta a lasciare. A lanciare la nuova bomba è Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Ultime dall'Isola, in onda su Mediaset Extra. In realtà la Marini aveva garantito ad Alessia Marcuzzi la sua presenza solo per pochi giorni. L'idea era quella di rilanciare il reality show finito nel calderone dello scandalo canna gate. Una volta giunta in Honduras, scrive il Messaggero, la Valeriona Nazionale avrebbe deciso di mettersi in gioco promettendo alla conduttrice di voler arrivare fino in fondo. Ma a quanto pare ecco un nuovo dietrofront. Alla base ci sarebbe il cattivo rapporto con Francesca Cipriani, senza dimenticare la recente lite con Alessia Mancini. (Continua dopo la foto)

Questa notizia, se confermata con l'addio in occasione della prossima puntata, rappresenterebbe un colpo pesantissimo per Alessia Marcuzzi che vorrebbe convincerla a restare in ogni modo. L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi con la Marini protagonista assoluta ha registrato ben 4 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 24,82%.La Marini si era distinta ancor prima di prendere l'aereo per l'Honduras. In diretta, nel corso della penultima puntata dell'Isola, aveva subito avuto un battibecco con Francesca Cipriani. Già, in passato le due avevano avuto lo stesso uomo, Giovanni Cottone, ma la ex Pupa aveva accusato la showgirl di essersi rifiutata di partecipare insieme a lei. (Continua dopo le foto)





Dove? Ma ad una trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che ha poi confermato tutto. La settimana successiva Valeria aveva poi raggiunto i naufraghi sotto mentite spoglie (perché in realtà non è una nuova concorrente, rimarrà solo qualche giorno) e aveva cercato di avere un chiarimento con Francesca. Dopo il botta e risposta in diretta, quindi, le due si erano confrontate. E chiarite. Con Alessia Mancini, invece, Valeriona non ci è andata per il sottile. E ben presto è scattato il litigio tra le due primedonne. L’ultimo? Sembrerebbe proprio di sì.

