Dall’Honduras è tornato prima con una costola rotta lui, che da tutti era considerato il grande favorito. Ma Giucas Casella continua a stupire. Lo ha fatto ancora una volta in diretta a Domenica Live, dopo l’esperimento della settimana scorsa con Cecilia Capriotti protagonista, sotto le grinfie del mentalist stavolta è finita Nadia Rinaldi. L’attrice, dopo aver accusato Striscia la Notizia per i presunti audio contraffatti, è stata ipnotizzata ed à finita in mutande. Avete capito bene. Dietro richiesta di Giucas, l’attrice si lasciata andare ad un sensuale ballo sulle note della canzone Lady Marmalade, colonna sonora del Moulin Rouge. Un ballo che è durato più di qualche minuto, che ha visto Nadia Rinaldi scatenarsi, tanto da alzarsi il mini vestito blu e mostrare senza pudore le mutande. Alla fine Barbara d’Urso ha posto fine all’esperimento e quando Nadia si è svegliata ha chiesto incredula: “Ma perché che ho fatto?”. Come capita spesso, dunque, anche la Rinaldi non ha ricordato nulla di quanto fatto da Giucas Casella.

Una settimana fa, era riuscito a rendere il corpo di Cecilia rigido, tanto da salirle sopra. (Continua dopo la foto)

Poi, le domande della D'Urso. Ma quando Casella ha provato a ridestarla, dopo aver contato fino a tre, la Capriotti non si è svegliata. Il secondo tentativo è andato a buon termine, ma la Capriotti appariva in visibile stato confusionale e lamentava dolore al collo. Poco dopo l'ex naufraga ha salutato tutti e ha abbandonato lo studio. Tutto questo non prima che Giucas rivolgesse a Cecilia alcune domande che hanno saziato la curiosità del pubblico, una su tutte: “Cosa è successo tra te e Amaurys sull’Isola?”. “Niente”, ha risposto Cecilia, confermando quello che aveva già detto precedentemente, da “sveglia”.E cioè che tra lei e il pallanuotista cubano (entrambi impegnati) c’è una bellissima amicizia ma niente più.





E quando Giucas Casella le ha chiesto cosa le fosse mancato di più nel periodo in Honduras, Cecilia ha risposto: “L’amore di mia figlia, di Gianluca (il suo compagno, ndr), di mia madre, di mia sorella”. Affermazioni che non lasciavano spazio a dubbi, anche se qualcuno ha giurato di non credere fino in fondo alla versione della Capriotti. Manca poco alla resa dei conti e ogni mistero verrà finalmente svelato. Tenetevi pronto al terremoto.

Ti potrebbe interessare: “Alessia è terribile…”. Verissimo: parla Montrucchio. Mentre la moglie è all’Isola dei Famosi, per la prima volta Flavio dice quello che pensa veramente e delle difficoltà: “Ecco com’è vivere con lei”