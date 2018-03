Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita come una che ‘rosica’ su Alessia Mancini “Le mie giornate come quelle di Rosa sull’Isola sono state fatte di tanto altro. Non pensate che quello che vedete a casa corrisponde a verità assoluta”. Poi l’affondo su alcuni ex compagni di viaggio in Honduras.

“Ci sono tante persone, li sull’Isola, che appena vedono arrivare la camera se ne escono con frasi e comportamenti buonisti – prosegue Paola – e appena la camera va via diventano i peggio falsi e cattivi”. Infine la showgirl chiosa con l’invito ai follower di fidarsi di quanto scritto: “Se ho un pregio è quello della sincerità e della schiettezza come avete visto, quindi fidatevi”. Come si sta fidando Francesco Monte con il quale le cose vanno a gonfie vele. (Continua dopo la foto)

Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, aveva deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, aveva resistito fino a dieci giorni fa quando, non per niente dispiaciuta, il pubblico l'ha rispedita a casa. "Non ce la facevo più a stare sull'Isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco", ha detto nel salotto del sabato di Verissimo. Incalzata poi da Silvia Toffanin ha detto: "Durante il viaggio di andata evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sul'Isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli.





Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori". Quando Monte ha abbandonato, Paola non sapeva cosa stesse succedendo: "L'ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto la sera prima avevamo avuto anche una discussione". Ma ora, in Italia, comincia una nuova vita: appena rientrata, la Di Benedetto è stata subito contattata da Francesco, che prima le ha inviato un mazzo di rose rosse in diretta, poi l'ha chiamata: "Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi". Quindi l'ingresso a sorpresa di Monte: "Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. È stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino". E su come stia adesso, dopo lo scandalo droga all'Isola, dice: "Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno".

