Stavolta gli attapirati potrebbe essere loro, i mattatori di Striscia la Notizia che, in queste settimane, ha preso di mira Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi alle prese con un’edizione quanto mai travagliata. A tira in ballo il tg satirico di Antonio Ricci è Nadia Rinaldi, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel dettaglio l’attrice ha affermato di non aver apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi paralndo di un “taglia e cuci” degli audio messa in atto da Striscia La Rinaldi, inoltre, non ha gradito il fatto che Eva abbia fornito al programma di Canale 5 lo scambio di una chat privata. Inoltre, Nadia è tornata a ribadire di non avere nulla a che fare con il canna-gate e che la sua versione dei fatti è sempre rimasta la stessa “Io ho sempre dato la stessa versione dei fatti. Se fanno i taglia e cuci dei messaggi…” ha replicato Nadia Rinaldi a Domenica Live, dove è stata attaccata da Daniele Interrante. “Io ho tutti gli originali” ha puntualizzato l’ex naufraga, che è tornata a ribadire: “Io non ho visto Francesco Monte comprare marijuana, quello che avrebbe visto Eva io non l’ho visto. Non ho visto nulla e non posso dichiarare il falso”. (Continua dopo la foto)

La Henger ha assistito allo sfogo della Rinaldi senza proferire parola. Secondo la soubrette ungherese, l'attrice romana avrebbe visto tutto. Ma la Rinaldi, nelle scorse settimane, aveva negato con forza, spiegando le sue ragioni: ''Quando hai detto c'è Nadia mi si è riversato addosso l'inferno. Un inferno che ho già passato 20 anni fa quando ho pagato in prima persona e soprattutto con il mio lavoro, dove sono stata esclusa per anni, perché accusata di aver a che fare con la droga''. ''Te lo giuro sui miei figli che non ho visto quello che affermi di aver visto tu. – aveva detto la Rinaldi - Io non ti conosco come una persona bugiarda, ma non posso sostenerti in questa accusa contro Monte.





io e la mia famiglia siamo già stati massacrati a causa delle accuse inerenti la droga''. ''Tu sei debole su questo argomento e non ne vuoi parlare, lo capisco'' aveva replicato Eva Henger. La Rinaldi aveva raccontato cosa era successo in albergo prima dell'avventura vera e propria sull'Isola: "A chi aveva finito le sigarette, come me, e voleva ricomprarle è stato detto: no, non si possono ricomprare. Io non stavo dietro il c.. di Monte a vedere cosa faceva, lui fumava le sue sigarette, in casa e fuori, come tutti quelli che hanno fumato, faceva le sigarette con cartine e tabacco. Io non ho la confidenza con Monte per chiedergli cosa metteva nelle sue sigarette".

