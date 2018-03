Se pensavate di averle viste tutte lo scorso anno, quando Selvaggia Lucarelli iniziò una lunga faida con Alba Parietti uscita poi dagli studi televisivi e poi approdata in tribunale, ecco che a turbare i sonni di Milly Carlucci arriva un altro pezzo da novanta, Akash Kumar al centro delle polemiche dopo le false generalità presentate. “In settimana – ha detto la Carlucci sono apparse sul web notizie che dicono: Non si chiama Akash, quindi è tutta una finzione“. Poco dopo, la “patata bollente” è poi passata a Selvaggia Lucarelli che ha chiesto il motivo di questa decisione:“Chiedo scusa. Ho sbagliato. Sono stato gestito male. Mi hanno consigliato di usare un altro nome d’arte. Essere un ragazzo straniero – ha detto Akash in TV – e farsi accettare dagli italiani, soprattutto a Verona ché sono tutti di destra…“.A questo punto il modello quest’anno arruolato nel cast di “Ballando” è stato interrotto e, a prendere la parola, ci ha pensato ancora una volta la Carlucci che ha così affermato: “Rischi di dire cose di cui non pesi il danno“. Nei giorni scorsi Il modello indobrasiliano aveva messo in chiaro anche la 'questione' del colore degli occhi. (Continua dopo la foto)

''Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino''.Ventitré anni, altezza 1.88 centimetri per 72 chili di peso, capelli neri ed occhi blu, il volto nuovo del mondo della moda internazionale attualmente vive tra Verona e Milano. Pochissimo si sa di lui, se non che appunto vive a Verona, che è amico di Francesco Monte e che è stato volto di tantissime campagne pubblicitarie. Il resto, è un grande punto di domanda.





Durante l'intervista il giovane ha parlato anche della sua compagna di ballo, la ballerina svedese Veera Kinnuen: ''Veera si sta rivelando una sorella per me, - ha detto il modello - mi sprona sempre a dare il meglio. Mi sta vicino in questi giorni di polemica. Ho scelto di fare Ballando con le Stelle perché è un programma pulito e Milly Carlucci una persona perbene. Per questa trasmissione ho rinunciato ai casting dell’Isola dei Famosi.

