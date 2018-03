Una storia che tocca quella di Gianmarco, una ragazzo napoletano, andata in onda su C’è Posta per te. Lacrime e rabbia in studio per un racconto dai tratti incomprensibili. Abbandonato a 8 anni, non hai mai smesso di cercare il padre Ciro. L’uomo che l’ha generato e che, all’improvviso, ha deciso di non volere avere mai più niente. Una vita difficile, accompagnata da nonno Luigi.“Io non ho mai smesso di aspettarlo. Sono stufo di soffrire per mio padre e che lui mi prenda in giro, va via e non ritorna“, ha tuonato il ragazzo. Alle parole del quale hanno fatto seguito quelle del nonno “Se sono qui è per Gianmarco, tuo figlio, anzi, mio figlio. Io sono il padre, tu sei il padre biologico. Io sono stato al suo fianco, io ho condiviso con lui gioie e dolori e tu invece assente, assente, eternamente assente“. Poi ha ribadito più volte: “I figli sono pezzi di cuore, Gianmarco è un ragazzo stupendo che vuole dare amore, io sono qui con grande sacrificio perché lui vuole riallacciare con te il rapporto. Conoscendoti bene so che deluderai un altra volta il mio Gianmarco, ma mi auguro di sbagliarmi“. (Continua dopo la foto)

Il signor Ciro dice di aver capito e la puntata si conclude con un nuovo inizio per Gianmarco che proverà riavere un rapporto con suo padre normale. Dopo la puntata in tantissimi hanno commentato il video sulla pagina di C’è Posta per Te complimentandosi con nonno Luigi, il personaggio buono di questa puntata. Inutile sottolineare la reazione del web: “ La dizione, la saggezza e il modo in cui parlava il nonno, mi ha talmente catturato che per me potevano già chiudere la busta. Un padre in questi casi l'unica parola che può esprimere è chiedere SCUSA e stare zitto. Giustificarsi non serve a nulla”. E ancora: “ Padri che hanno il privilegio di avere figli modello e non sanno anzi non vogliono fare i padri...





Prendere in giro le persone che ti vogliono bene e deludere le loro aspettative è cattiveria pura. Fa bene il nonno a bacchettarlo e ad aver paura. Speriamo che questa volta sia quella buona. La vita è una sola e il tempo perso non ce lo ridà nessuno”. “ Non si chiede a un padre di iniziare a fare il padre! Pure il figlio poteva evitare... mi dispiace per il ragazzo però non c'è speranza li purtroppo.. li c'è solo del gran menefreghismo.. e.ripeto che è meglio il nonno del padre sia esteticamente che umanamente”.

