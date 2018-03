Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di recitazione. È morta, in circostanze improvvise, DuShon Monique Brown, attualmente nel cast di Chicago Fire con il ruolo di Connie. Se ne è andata nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo al Chicago's St. James Olympia Field Hospital. Il Daily Mirror riferisce che l'attrice è deceduta dopo un arresto cardiaco, inutile la corsa in ospedale per tentare un salvataggio in extremis. DuShon Monique Brown lascia una figlia, Zoe. Era nata a Chicago il 30 novembre1968, diplomata alla Whitney M. Young Magnet High School e laureata alla Governors State University, con un master’s degree in school counseling. (continua dopo la foto)

L'attrice era parte integrante del cast sin dalla prima stagione di Chicago Fire, nel 2012. È stata presente per un totale di 54 episodi, incluso quello in onda questa settimana. Era un personaggio "ricorrente", fondamentale per alleggerimenti e blocchi di transizione nel corso di un episodio. Lavorava molto DuShon Monique Brown. Era anche nel cast della serie Amazon Prime Video "Philip K. Dick's Electric Dreams", nell'episodio "Kill All Others" con Mel Rodriguez e Sarah Baker, e ancora in "Empire", nella pluripremiata "Shameless" e soprattutto nella serie cult "Prison Break", in cui interpretava un altro personaggio ricorrente, quello dell'infermiera Katie Welch.



A parte il ruolo che le ha dato il successo, DuShon ha interpretato anche dei film, fra cui Unespected, su un’insegnante di scienze del liceo in una scuola a basso reddito che sta per chiudere, quando scopre di essere incinta. Nel film la Brown recita il ruolo della preside Clements. L’ultimo, del 2017, è stato Surprise Me. Ma è nei fan di Chicago Fire, serie tuttora in onda, che lascerà il vuoto più grande. E adesso la Caserma 51 sarà un po' più vuota senza di lei. Dick Wolf, produttore dello show, ha rilasciato questa dichiarazione al Chicago Tribune, primo quotidiano della città: "Tutto lo staff e la famiglia di Chicago Fire è devastata per la perdita. I nostri pensieri, le nostre preghiere sono con la famiglia di DuShon. Mancherà a tutti".

