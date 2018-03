Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 nel programma Forum: Maretta Scoca che di recente è stata protagonista del programma condotto da Barbara Palombelli. I giudici di Forum, come succede spesso con i volti amati della tv, entrano nelle case degli italiani quotidianamente e in qualche modo entrano anche a far parte delle famiglie. È il caso della Scoca che con la sua eleganza ha conquistato il pubblico di Canale 5. Se ne è andata nella notte a causa di una brutta malattia di cui non si conoscono i dettagli, La Scoca pur avendo parlato delle sue condizioni di salute, non era mai voluta entrare nel particolare. I suoi funerali saranno celebrati martedì a Roma. La giudice, classe 1938 originaria della capitale, era un’avvocatessa civilista specializzata nel diritto della persona e della famiglia. Patrocinante in cassazione, si è sempre dedicata con particolare impegno alla salvaguardia dell’unità familiare e alla tutela dei minori. (continua dopo la foto)

Maretta Scoca, nata in una famiglia di giuristi impegnati anche nella politica attiva, si è laureata in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode. Ha ricoperto diversi incarichi in Parlamento e ha collaborato con il tribunale di Mediaset per dieci anni, mentre ha continuato il suo impegno come docente presso La Sapienza e la Lumsa di Roma. Figlia del politico calitrano Salvatore Scoca e sorella del giurista Franco Gaetano Scoca, si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. Diviene avvocato civilista specializzandosi nel diritto di famiglia. Sposata con l’avvocato Giorgio Assumma (presidente della SIAE sino al 2010), ha avuto di due figlie ed era diventata nonna di una bambina.





La sua morte arriva a distanza di qualche anno dopo la morte del giudice di Forum Santi Licheri. Nella sua vita, oltre a diventare giudice arbitro delle edizioni condotte sia da Rita Dalla Chiesa che da Barbara Palombelli, ha ricoperto molti incarichi politici come quello da deputato al Parlamento della Repubblica nella XII e XIII legistratura. È stata anche Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e Presidente dell’Istituto Giuridico per la Tutela della Persona e della Famiglia. Docente di specializzazione, ha tenuto corsi presso i due atenei capitolini, ma anche in altre Università italiane.

Ti potrebbe interessare anche: “È morto, ci mancherà”. Italia, addio a un grande ‘personaggio’. Un lutto che lascia un grandissimo vuoto: “Era una persona creativa, saggia e pulita”