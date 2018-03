La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di lei, poi il futuro suocero l'ha cacciato di casa perché l'ha reputato un irresponsabile. Il giovane uomo ha voluto raccontare come è nato tutto. La loro storia è stata dal primo momento qualcosa di grande. La ragazza siciliana aveva solo 19 anni quando è rimasta incinta e i suoi genitori non la presero bene. Durante la gravidanza, Giuseppe ha preso la decisione di partire per Milano per cercare lavoro e la distanza non ha fatto altro che accrescere l'insofferenza della giovane, che a quel punto lo ha lasciato. Ma il giorno del parto qualcosa è cambiato e la forza dell’amore per il loro bambino li ha fatti rimettere insieme. Ma il padre di lei aveva preso una decisione tremenda: “Non metterai ma il tuo cognome a mio nipote”. (continua dopo la foto)

Da quel momento ci sono stati continui scontri tra genero e suocero che sono sfociati in litigi pesanti, con i nonni paterni impossibilitati a vedere il bambino. Poi Giuseppe di nascosto è andato in Comune per dare il suo cognome al figlio ma a seguito dei continui litigi con il suocero, la pratica alla fine è stata annullata. Il ragazzo era in studio per mandare la posta al signor Giuseppe (il suocero) e Maria Luana. Giuseppe e Maria Luana hanno accettato l'invito. Parte il messaggio d'amore: "Maria Luana sono qua a dirti che ti amo e che senza di te non posso stare. Se quella sera ho detto a tuo papà che non me la sentivo di fare il padre non l'ho detto con il cuore. Sono andato a Milano solo per cercare fortuna. Questa sera voglio chiederti di darmi un'altra possibilità, senza di te non posso vivere. Non sono qui per avere ragione perché la ragione sei tu, ti amo. Giuseppe ti chiedo di darmi la possibilità di fare il padre. Voglio prendermi cura del bambino e di lei. La amo e a voi voglio bene". Il suocero è intervenuto per spiegare come sono andate davvero le cose: "All'inizio andava bene, poi durante la gravidanza è sparito. Non si è informato su Maria Luana, poteva farlo e non l'ha fatto. Poi quando è nato il bambino, voleva vederlo. Mia figlia ha avuto una gravidanza a rischio. È svenuta e stava perdendo il figlio. C'ero io quando piangeva. Ha detto anche che voleva fare il test del DNA". (continua dopo le foto)





Poi ha parlato la ragazza: "A me interessava la presenza di Giuseppe non i soldi che guadagnava a Milano. Ha fatto una cosa molto grave". Maria De Filippi allora le ha sottolineato: "Rimane il fatto che quel ragazzo è il padre di tuo nipote". Il signor Giuseppe però ha manifestato il suo dissenso: "I figli non sono di chi li fa ma di chi li cresce". La conduttrice ha obiettato con forza: "Noi non siamo il Padre Eterno che stabiliamo che un figlio non abbia più un padre". Ma Maria Luana era davvero inferocita: "Ho rabbia nei tuoi confronti, se ti avessi davanti ti darei due schiaffi. Io provo un minimo sentimento. Più di quello non c'è niente. Puoi chiudere la busta". La busta si chiude e il suo ex fidanzato commenta: "Io ci tenevo a lei e ci tengo ancora, non ha ascoltato il suo cuore". E qui colpo di scena: il padre di Maria Luana è rientrato e Maria De Filippi ha attuato una grande opera di convincimento, a seguito della quale Maria Luana ha aperto la busta per riabbracciare il suo Giuseppe e il padre, seduto in un angolo con la conduttrice, ha ribadito che per il momento avrebbe accettato solo che i ragazzi fossero liberi di viversi la loro relazione, ma non in casa sua. Col tempo poi probabilmente le cose avrebbero preso un corso diverso, insieme al senso di responsabilità maturato dal giovane siculo.

Ti potrebbe interessare anche: “Mandala a fan**”. Sgomento a C’è Posta per te. La storia di Anna e Sinibaldo ha lasciato il pubblico senza parole. La madre rifiuta e insulta il figlio. Ma le parole che rivolge alla nipotina sono terrificanti. Fischi a non finire