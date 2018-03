Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate e più solide delle spettacolo. In questo momento lei è naufraga all’Isola dei Famosi e il marito sente fortemente la sua mancanza. In queste settimane ha fatto di tutto per farle arrivare il suo sostegno, è anche corso in Honduras per una dichiarazione d’amore e una bellissima sorpresa alla donna della sua vita. nell’ultima puntata di Verissimo l’attore ha parlato del suo rapporto con la naufraga. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Flavio ha voluto sottolineare, però, come Alessia manchi non solo a lui, ma anche ai suoi figli: “È normale che manchi a me e ai nostri bambini, ma stiamo vivendo la situazione nel modo giusto. Non ci strappiamo i capelli, ma nemmeno festeggiamo. Soprattutto io e Mya, che ha nove anni, la guardiamo in tv, mentre Orlando, che ne ha due, è ancora piccolo per capire”. Ha anche svelato qualche timore: “Ero preoccupato prima della sua partenza. Per lei avrei scelto altro. Ma sapevo a cosa andava incontro. Sta vivendo un’esperienza difficile dal punto di vista fisico e mentale. Però so che lei non si abbatte facilmente, anzi, le avversità la aiutano a mettere in luce le sue qualità”. (continua dopo la foto)

La coppia è legata da ben 15 anni e a Silvia Toffanin, Montrucchio ha voluto rivelare dei particolari inediti della moglie, raccontando chi è veramente Alessia che, sull’Isola dei Famosi 2018, a causa del suo carattere forte e deciso, è stata la protagonista di diversi scontri. “È una persona decisa, non conosce sfumature” – ha spiegato Flavio. E Silvia Toffanin conferma: “Io ho lavorato con lei ed è una ragazza dolcissima e precisa”. Anche Stefano De Martino, in collegamento dall’Honduras, parla di Alessia Mancini come una “donna forte, decisa, mamma e moglie”. Ma l’attore fa anche una precisazione: "A casa anche l'idraulico ha paura e spera di non trovarla quando viene a fare lavoretti”, ha detto con ironia.





"È dura e precisa, ma non cambierei una virgola di lei, io scherzo, ma mia moglie è come la voglio io, altrimenti non ci sarei stato insieme tutto questo tempo". Ma Montrucchio dedica alla moglie anche parole dolcissime: “È esattamente come vorrei che fosse”. Tra Flavio e Alessia, dunque, l’amore cresce e diventa sempre più importante e chissà che i due non decidano davvero di allargare la famiglia quando Alessia tornerà dall’Honduras regalando così un fratellino o una sorellina a Mya e Orlando che compiranno gli anni la prima settimana di aprile quando la Mancini sarà ancora sull’Isola.

