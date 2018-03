La decima puntata di C’è posta per te è stata molto forte. In particolare il pubblico è rimasto molto colpito dalla storia di Anna e Sinibaldo, inconciliabili madre e figlio. L’uomo infatti non parla e non vede più la madre Anna perché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una seconda storia con Francesca. La signora Anna non ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo ha più voluto né vedere, né sentire. La relazione tra Sinibaldo e Francesca è iniziata quando era ancora sposato e quando la madre venne a sapere la cosa arrivò a minacciarlo: “Se vai a vivere con quella donna per me sei morto”. Oggi la nuova coppia ha anche una bambina che non ha mai conosciuto la nonna paterna. Sono infatti ben 5 anni che Anna ha interrotto i rapporti col figlio ma non con l’ex nuora e i primi nipoti, che abitano nel suo stesso palazzo. Ma l’amore di un figlio per la madre non si può esaurire in questo modo, così Sinibaldo ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi. È arrivato in studio pieno di speranze, pensando che la madre rivedendolo sarebbe arrivata a più miti consigli. Ma l’esordio della donna è stato tutto un programma. (continua dopo la foto)

Sinibaldo pensava che le cose sarebbero andate bene visto che i rapporti con la ex moglie sono buoni: "La mia attuale compagna, con la quale ho anche una figlia, va d'accordo con la mia ex moglie e anche con i miei figli e viceversa. Ho un buon rapporto anche con le mie sorelle, l'unica che non ha accettato questa situazione è mia mamma". La busta si è aperta e le parole di Anna sono state lapidarie: “Può parlare, tanto sono tutte barzellette, almeno ci facciamo un’altra risata”. Il figlio era molto scosso e ha confessato che la madre gli manca molto, ma Anna non si è lasciata intenerire, precisando che i figli non si devono abbandonare, doveva rimanere con la moglie, per poi sbottare: “I figli non si devono abbandonare. Dovevi restare con tua moglie che è una brava ragazza. Mi hai detto che la tua vita era quella. Tu vivi la tua vita e io la mia. Ti piace una ragazza e fatti una sco**ta e mandala a fan***o, ma non lasciare tua moglie!” ha detto Anna a Maria De Filippi. (continua dopo le foto)





Ma come se queste parole non fossero state abbastanza dure Anna ha aggiunto una frase, riferita all’ultima figlia di Sinibaldo, che ha lasciato tutti sotto choc: "Quella quando si fa grande è come la mamma. Non la voglio vedere neppure in punto di morte" Parole che scatenano le critiche del pubblico in studio, che non accetta il prendersela con una bambina innocente oltre che così piccola. E la reazione del web non si è fatta aspettare: "Ma ha lasciato la moglie o la madre?" si chiede qualcuno; "A 70 anni una donna dovrebbe aver capito di dover essere felice se il proprio figlio lo è". Ma la donna è irremovibile: "Non mi dovevi abbandonare, dovevi stare come io ti ho insegnato. Il suo è un bene falso". Anna decide di chiudere la busta e rimanere della sua idea: "Non voglio vedere né figli né figliastri!". A rivolgendosi alla padrona di casa“Tu sei troppo brava Maria” ha fatto sapere la signora prima di lasciare lo studio di C’è posta per te.

