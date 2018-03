Sandro Mayer è un giornalista e scrittore italiano e direttore del settimanale Dipiù e di Dipiùtv, edito da Cairo editore. Da tempo Mayer è anche la voce fuori bordo del programma di Raiuno Ballando con le Stelle - insieme alla criminologa Roberta Bruzzone - condotto da Milly Carlucci. Il giornalista ha sempre presenziato volentieri nei vari salotti televisivi, mettendo in campo la sua esperienza e lanciando numerose frecciatine ai protagonisti delle discussioni. Sandro Mayer è nato a Piacenza nel 1940. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha iniziato a lavorare come traduttore e solo successivamente si è dedicato al giornalismo. Nel 1977 Mayer era un inviato speciale e successivamente è stato nominato come direttore di Bolero Film. Ha avuto anche l'opportunità di dirigere alcune riviste femminili come Dolly e Novella 2000 e nel 1981 è stato chiamato alla dirigenza di Epoca. Dal 2004 è direttore di alcune testate della Cairo Editore tra cui Dipiù e Dipiù TV. Mayer è inoltre apparso come opinionista o giudice in varie trasmissioni televisive quali Domenica In, Buona Domenica e Ballando con le stelle, ed ha scritto il testo del brano musicale Amore senza parole, vincitore del Festival di Napoli nel 2003. (Continua a leggere dopo la foto)

Ha inoltre lavorato come autore e regista teatrale, firmando le commedie Il silenzio dei sogni e Bivio d'amore, entrambe tratte da due suoi romanzi, nonché il musical Il miracolo di Padre Pio. Ad ottobre del 2013, durante una puntata di Ballando con le Stelle, il direttore Sandro Mayer si è presentato in studio con una capigliatura diversa e sul web si è scatenato un vero e proprio caso. Il fatto che avesse improvvisamente mostrato una capigliatura particolarmente folta aveva spinto i più a pensare che avesse deciso di indossare un parrucchino. In realtà ed è lui steso a svelarlo in un’intervista rilasciata al settimanale F, non si tratterebbe di niente del genere: “Non è un parrucchino, ma un trattamento che non mi decidevo a fare perché troppo costoso. Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho capito che dovevo superare quel blocco, era una spesa che, dopo anni di onorata carriera, potevo permettermi. E l’ho fatto. Per me. Sono vanitoso il giusto. Più che altro sono un’esteta. Mi piace il bello e le persone curate”. (Continua a leggere dopo le foto)

Sandro Mayer è alto un metro e settantuno, è sposato con Daniele a ha una figlia, Isabella. Commenti a bordo campo a Ballando con le stelle: “Perché mi piace il ballo. - ha detto il giornalista commentando la sua presenza all’interno del programma di Milly Carlucci - Da ragazzo ero un discreto ballerino. Tra tanta gente che grida, Milly dice che io riporto nel programma un po’ di calma. Per me è un’esperienza nuova essere riconosciuto per strada. L’altro giorno mi passa davanti un pulmino di studenti e sento un coro gridare: “Ciao Sandro!”. Confesso che mi fa piacere”.

