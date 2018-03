Canna-gate, polemiche, accuse manifeste e poi ritrattate. E, ancora, cambi di palinsesto e attacchi senza pietà da parte degli ex naufraghi. Questa è l'Isola dei Famosi, edizione in corso. Che, però, al pari delle edizioni precedenti è anche fame, sole cocente, maltempo, mosquitos, nostalgia di casa, litigi feroci anche per le sciocchezze, strategie e avvicinamenti sospetti tra concorrenti. Eccole le costanti del reality che, questo è lo scopo, mette a dura prova i vip. Anche quest'anno, dunque, uno dei problemi principali dei naufraghi è quello di reperire cibo. Le razioni di riso e di cocco scarseggiano o comunque non bastano, quindi ci si improvvisa pescatori, e ogni volta che una prova ricompensa prevede un premio in cibo e va a buon fine è festa grande all'Isola, dove sono scese anche le lacrime (di gioia) alla vista di un piatto di penne al ragù. In generale, altra costante, tutti i vip si sono asciugati dopo settimane e settimane di stenti. Torneranno in Italia più magri, beati loro. Viene quasi voglia di trascorrere un mesetto in Honduras per buttare giù quei chiletti di troppo che nonostante i sacrifici proprio non vogliono andarsene. (Continua dopo la foto)

Aspettate un attimo. Questa è bella: non tutti i naufraghi hanno perso peso: uno è ingrassato. Cosa? Ma come è possibile dopo due mesi di digiuno forzato in pratica? Così pare: una vip – perché è di una donna che stiamo parlando – ha un chilo in più da quando è partita dall'Italia. Non è Rosa Perrotta (ora sull'Isola che non c'è in compagnia di Elena Morali), che come documentato con tanto di foto confronto da Uomini e Donne Magazine, ha perso 8 chili da quando è una naufraga dell'Isola dei Famosi. Non è nemmeno Francesca Cipriani che, si legge in rete, sembra sia calata di ben 10 chili sulla bilancia. (Continua dopo le foto)

Non resta molta scelta, le donne sull'Isola sono state praticamente decimate dagli uomini durante le nomination. È Bianca Atzei la naufraga che, scrive il sito Bitchyf, non solo non ha perso un etto, ma pare abbia acquistato un chiletto. Come sia possibile che la cantante sarda ed ex di Max Biaggi sia riuscita a ingrassare in questo contesto non è dato saperlo. Mistero... In generale, anche se non ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, nonostante i patimenti il più felice della sua nuova forma fisica non può che essere Franco Terlizzi, che è sceso di diverse taglie da quando è in Honduras. E infatti già pregusta il momento in cui la moglie lo vedrà di nuovo: "Mi sento bene e sono già felice così, essere sexy non mi interessa. Vorrei essere sexy solo per mia moglie poi del resto non mi interessa. Speriamo di andare avanti così, voglio perdere ancora una decina di chili. La buona volontà ce l'ho, quindi spero di metterli giù", ha detto in un confessionale.

