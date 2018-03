Le serie televisive degli anni Ottanta e Novanta hanno indubbiamente fatto la fortuna di tanti giovani attori che hanno utilizzato quelle produzioni di successo come dei veri e propri trampolini di lancio per carriere brillanti. Ci sono personaggi che grazie alle serie televisive hanno raggiunto picchi di successo e sono rimasti sulla cresta dell’onda per tantissimi anni, mentre altri, seppur rimasti nel cuore dei telespettatori, sono scomparsi. Tiffani Amber Thiessen è uno dei volti che più è rimasto nell’immaginario collettivo degli appassionati delle serie tv. Il successo per lei arriva agli inizi degli anni Novanta grazie a “Bayside School” . Nella serie, appena quindicenne, interpretava Kelly Kapowski, la ragazza più bella della scuola, amata dal Zack Morris (l’attore Mark-Paul Gosselaar). La produzione va avanti fino al 1993, ed è proprio quando questa chiude i battenti che, per Tiffani Amber, arriva un’altra, memorabile opportunità di lavoro. Da lì, infatti, Tiffani ne ha fatta di strada, diventando il volto non solo della teen-fiction più amata di sempre, Beverly Hills 90210 – dove ha preso il posto di un ''mostro sacro'' come Shannen Doherty – ma anche di numerose pellicole cinematografiche e di altre serie televisive importanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Raccogliere l’eredità di Brenda sarebbe stato complicato per tutti, ma alla fine è stata contattata proprio lei, la piccola stella di “Bayside School”, Tiffani Amber Thiessen, che ha avuto così la grande opportunità di far parte della storia della Tv, approdando sul set di “Beverly Hills 90210” come Valerie Malone. La giovane viene introdotta come figlia di cari amici della famiglia Walsh, e in poco tempo porta scompiglio tra i ragazzi della serie e anche tra gli attori, visto che avrà anche una relazione con Brian Austin Green, ovvero David. L’esperienza di Tiffani Amber Thiessen nella serie televisiva Anni ’90 prosegue fino alla nona edizione, salvo uno sporadico ritorno nell’ultima puntata del telefilm. Dopo “Beverly Hills 90210” e il “No” a “Streghe”, la carriera di Tiffani Amber Thiessen non ha fatto segnare, per diversi anni, progetti di rilievo. Archiviata l’epoca del Peach Pete, l’attrice, che per comodità ha cancellato all’anagrafe il nome Amber (“è diventata grande” ha spiegato il suo agente) con un personaggio molto diverso (e riuscito): quello della mamma di una liceale malata di cancro nella commedia Alexa & Katie, su Netflix.

Ideata da Heather Wordham, nota per essere l'autrice della serie televisiva 'Hannah Montana' con Miley Cyrus, 'Alexa & Katie' è una sitcom statunitense prodotta da Netflix che si caratterizza per una vena leggera, però mai banale e scontata, nell'affrontare un argomento delicato come il cancro adolescenziale. Sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 marzo 2018 e la prima stagione è composta da tredici episodi. La trama ruota attorno alla giovane Alexa che, nonostante sia costretta a sottoporsi ad intensi trattamenti chemioterapici, non perde mai il sorriso e affronta la vita con entusiasmo e in maniera molto combattiva. Accanto a lei, a darle forza e sostegno, c'è la migliore amica Katie. Amber Thiessen vestirà i panni della mamma di Alexa.

