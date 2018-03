È sbarcata in Honduras da meno di una settimana ma Valeria Marini, e non c'è da stupirsi, ha già movimentato l'Isola dei Famosi. Non sono rimasti molti naufraghi, ormai, e dalla produzione avranno pensato (bene) che c'era bisogno di una scossa. E chi meglio della diva dei baci stellari poteva aggiungere pepe al reality? La Marini si è distinta ancor prima di prendere l'aereo per l'Honduras. In diretta, nel corso della penultima puntata dell'Isola, ha subito avuto un battibecco con Francesca Cipriani. Già, in passato le due hanno avuto lo stesso uomo, Giovanni Cottone, ma la ex Pupa ha accusato la showgirl di essersi rifiutata di partecipare insieme a lei a una trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che ha poi confermato tutto. La settimana successiva Valeria ha poi raggiunto i naufraghi sotto mentite spoglie (perché in realtà non è una nuova concorrente, rimarrà solo qualche giorno) e ha cercato di avere un chiarimento con Francesca. Dopo il botta e risposta in diretta, quindi, le due si sono confrontate. E chiarite. Con Alessia Mancini, invece, Valeriona non ci è andata per il sottile. E ben presto è scattato il litgio tra le due primedonne. (Continua dopo la foto)

"Dormivi", è l’accusa della naufraga mejor, preoccupata che non stesse alimentando il fuoco. "La smetti di rompere le scatole?" è la secca replica dell'ospite in Honduras, che ha il compito di governante all'Isola. "Scusa, abbi pazienza. Sei sempre tutto tu, fai tutto tu, non è così, ah bella! Mi dispiace per te, ma non è così e non risulti neanche tanto simpatica", ha poi aggiunto la Marini spiazzando la Mancini. Simone Barbato, invece, è il più felice del suo arrivo e in confessionale si è lasciato andare: "Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria, è una bellissima donna molto piacevole e attraente". Ma non solo, la Marini infatti ha rivelato che durante la notte, Simone, che è sonnambulo, parlava e diceva: "Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire". Ma lui si è giustificato così: "Io assolutamente non so cosa la mia bocca abbia tirato fuori". (Continua dopo le foto)

Insomma, la Marini non delude il pubblico dell'Isola. Poi certo, c'era anche una gran curiosità di (ri)vederla al naturale. A 6 anni dalla prima volta all'Isola, Valeria Marini si mostra ancora una volta acqua e sapone. O quasi. Sì, perché a guardarla bene non è proprio naturale. Sì, è completamente struccata ma è ricorsa a dermopigmentazione ed extension. Occhio ai dettagli: la 'finta naufraga' ha un tatuaggio sugli occhi, dove una linea di eye liner definisce lo sguardo, e le extension alle ciglia fanno il loro dovere, rendendo lo sguardo più aperto e sensuale. Anche le labbra sono colorate. E anche in questo caso l'effetto è dato da un tattoo che definisce il contorno delle sue labbra carnose e ne colora la mucosa. Certo è, però, che qualche differenza si nota a confrontare il volto di Valeria in studio, all'Isola, e in spiaggia, tra i naufraghi.

