Da quando è iniziata l'Isola dei Famosi, Striscia la notizia non ha mai smesso di attaccare Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. Il canna-gate, poi, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: reality praticamente 'massacrato' ogni sera, tra fuorionda, dichiarazioni di ex naufraghi e filmati inediti. Addirittura la prova dal Var per distinguere, parola per parola, cosa ha risposto Francesco Monte quando Eva Henger l'ha accusato di aver fumato marijuana all'Isola. Insomma, quella portata avanti dal tg satirico di Antonio Ricci sembra una crociata. Ma, ci si è chiesti più volte in questi mesi, perché? Ora abbiamo la risposta. La fornisce la stessa Striscia a mezzo social, rispondendo a un post del giornalista Valerio Palmieri che accusa il tg di Ricci di aver superato i limiti con questa 'inchiesta'. Di aver screditato troppo a lungo e in maniera ingiustificatamente dura Alessia Marcuzzi, chiedendosi come mai una trasmissione Mediaset stronchi così pesantemente un prodotto offerto dalla stessa emittente. Il giornalista del gruppo Mondadori ha scritto un lunghissimo post su Instagram che comincia così: "Ogni sera Striscia dedica almeno dieci minuti all'Isola dei famosi e alla sua conduttrice. Lo fa accusando il programma di ogni scorrettezza e il tutto si conclude con l'accusa alla Marcuzzi di essere 'svicolona' o 'pinocchietta' perché non denuncerebbe queste mancanze e, anzi, difenderebbe il programma, la produzione, gli autori, Canale 5. (Continua dopo la foto)

Palmieri si chiede quindi perché mai "Striscia si accanisca tanto su un programma della stessa azienda e della stessa rete, e perché insista a colpire una donna con accuse pesanti, pressanti, offensive della sua dignità". A suo avviso lo scopo è "incrementare i propri ascolti e a battere finalmente 'I soliti ignoti' di Raiuno, perché il pubblico ama questi attacchi, ama la gente che litiga, ama le offese" e anche perché Striscia "ha in corso una guerra con Magnolia iniziata con il caso Masterchef". Non è tardata ad arrivare la risposta di Striscia, sempre a mezzo social: "Valerio Palmieri smettila di diffondere fake news, tu e i tuoi compagni di merende. Quello che da sempre Striscia la notizia propone 'è un lavoro di smontaggio, di messa a nudo di quei meccanismi che sono in grado di rivelare al telespettatore la natura di finzione della tv' (così scrive Antonio Ricci nella prefazione al suo libro Striscia la tivù)". (Continua dopo le foto)

E ancora: "Questo lavoro di smontaggio Striscia lo fa tutte le sere senza guardare in faccia a nessuno: trasmissioni Rai, Sky o Mediaset, non importa. Nel caso dell'Isola dei famosi, il canna-gate (tralasciando il fatto che in Honduras si rischiano fino a 20 anni di carcere) è solo uno dei grimaldelli che usiamo per smontare la finzione del reality e per mostrare i possibili inganni nei confronti dei telespettatori, nonostante le reticenze e i tentativi di insabbiamento di tanti come te". E poi, rivolgendosi sempre a Palmieri: "Non inventare fantasiose guerre con Magnolia e non nasconderti dietro la falsa difesa di Alessia Marcuzzi: lei sa benissimo difendersi da sola e, anzi, avvocati come te rischiano solo di danneggiarla ulteriormente. Quanto agli 'incrementi di ascolti': se c'è qualcuno che, guardando l'Auditel, deve ringraziare Striscia, quel qualcuno è l'Isola dei famosi. Ciao e tanti saluti alla parrocchietta". Fine. Tutto chiaro adesso?

