Ballando con le Stelle è iniziato da pochissimo ma i pettegolezzi già fioccano. Pure bollenti, poi. Pare che subito dopo la prima puntata, infatti, sia nato un feeling a dir poco sospetto tra due dei protagonisti di questa edizione, tanto che i due, che si sono conosciuti per la prima volta proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci sono già stati pizzicati dal settimanale Oggi in atteggiamenti 'compromettenti'. Forse la love story non è ancora nata, o forse sì, ci si chiedeva una settimana fa. Certo è che non possiamo saperlo, anche se di sicuro questo feeling gioverà alle loro performance in studio. Probabilmente contribuirà a rendere i loro balli molto più 'sentiti' e appassionanti. È successo che i paparazzi sono riusciti a beccare i due in atteggiamenti intimi, mentre cenavano insieme, certi di essere lontani da occhi indiscreti. Tanto è bastato per far esplodere il gossip di una neonata coppia a Ballando con le Stelle. Ma c'è di più adesso. Non solo il pettegolezzo non si è minimamente sgonfiato, ma sono nate nuove voci che riguardano proprio il comportamento dei due ballerini nel programma. (Continua dopo la foto)

Scrive il settimanale Spy che sarebbe nata una nuova coppia a Ballando, quella composta da Cristina Ich, la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura, per bellezza e l’avvenenza e Luca Favilla, il ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Il video della loro prima esibizione a Ballando è stato uno dei più cercati in rete ma, stando a quanto rivelato da Spy, ci sarebbe più di una complicità e di un feeling 'in pista'. Dopo la paparazzata a cena del settimanale Oggi, infatti, non solo lui, scrive la rivista, si sarebbe già trasferito nel residence della Ich, ma pare anche che i due stentino a contenere la passione durante le prove del programma di Milly. (Continua dopo le foto)

Dal loro camerino, si legge, provengono 'rumori molesti'. Non solo. Secondo quanto riportato sempre da Spy, le telecamere del talent avrebbero immortalato anche baci rubati e languide effusioni che i due si sarebbero scambiati in sala prove. Quindi il bacio in bocca, totalmente inaspettato e fuori coreografia, che Cristina ha dato a Luca durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle era un segno? Cosa c'è davvero tra loro? Entrambi si sono detti single nelle interviste precedenti all'inizio del talent e lei, interpellata dal settimanale Di Più sui pettegolezzi subito circolati sul flirt con Favilla, non ha confermato nulla, ma ha speso belle parole su di lui: "Luca non solo è un magnifico maestro, ma è un ragazzo buono, pieno di dolcezza. È dolce e virile allo stesso tempo. È giovanissimo, ha solo 22 anni, ma è molto più maturo della sua età. Ringrazio gli autori di Ballando con le Stelle che mi hanno abbinato a lui, perché Luca è esattamente il maestro che sognavo. Anzi, è ancora meglio".

