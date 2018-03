Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. Infatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo è tornato a dedicarsi alla musica con settimanali apparizioni a Quelli che il calcio. In questi giorni Marcello è tornato a parlare di quell'evento molto significativo della sua carriera. "All'inizio ho provato un sentimento di profonda delusione e anche di sbigottimento – ha ammesso -. Non me l'aspettavo in questi termini. Sapevo che ci doveva essere una rivoluzione all'interno del programma, però se facciamo bene i calcoli ci accorgiamo che l'unico epurato dalla trasmissione sono stato io. Adriana Volpe è stata ricollocata, Giancarlo Magalli è rimasto, così come il maestro Morselli e Paolo Fox. Oggi però sono felice di quel che è successo. Devo solo dire grazie". (continua dopo la foto)

Cirillo ha spiegato il perché di questa sua rinascita: "Solo così ho ritrovato una parte di me che avevo perso. Quando hai un po' di pepe al sedere perché non sai come portare la pagnotta a casa a fine mese, ti ingegni. Mi sono reso conto che un certo tipo di pubblico continua a volermi bene e tante nuove opportunità si sono aperte. Poi sa cosa? Stare in una gabbia dorata, se dorata si vuole definire, ha i suoi pro e i suoi contro". Poi è arrivata una dichiarazione inaspettata: "Quella è una gabbia per tutti. Anche per Giancarlo, che secondo me è il più bravo presentatore che abbiamo in Italia, signore di una intelligenza unica. Lì non riesce a fare nient'altro che quello. Finché fai quel programma sei intoccabile, a parte me (ride, ndr), però non fai nient'altro". (continua dopo le foto)





Il fatto che abbia lasciato la trasmissione è stato un mistero per tutti, anche per lo stesso Marcello che si è chiesto quale sia stata l’influenza di Magalli in questa decisione, ma anche uno sguardo critico su questo rinnovamento tanto cercato: “Certo è che l'esperimento di rinnovamento totale con un unico presentatore al comando è fallito. Hanno dovuto rifare la trasmissione fotocopia rispetto all'anno precedente, solo che al posto di Marcello Cirillo ora c'è Giò Di Tonno. Il resto è uguale". Lontano dalla tv Cirillo dirige un’accademia musicale, la Bottega del suono, che gli sta dando molte soddisfazioni. Ha anche creato un'etichetta indipendente. Anche la sua vita privata è ricca di belle notizie: "E poi sono diventato nonno. Due giorni fa il mio nipotino ha compiuto dieci mesi".

