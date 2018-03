Valeria Marini è appena arrivata all’Isola dei Famosi e ha già portato una ventata di novità. I naufraghi si sono fatti tutti intorno a lei e qualcuno non è proprio riuscito a resistere al sua fascino, ma non sono mancati neanche i momenti di attrito, insomma la sexy diva ha saputo ritirare su le sorti di un reality che fino ad ora è stato abbastanza problematico. Così l’atmosfera si è fatta decisamente bollente e neanche l’algido Jonathan è riuscito a trattenersi. L’ex gieffino si è improvvisato come spalmatore ufficiale di Valeria, applicandole la crema protettiva. Anche sui glutei, in un massaggio vietato ai minori. Il fatto è che in Honduras il sole scotta. E lei ha bisogno di un aiuto per farsi spalmare la crema solare. E chi ci può pensare se non il guru della moda? Visto che Kashanian sembra essere uno al di sopra di ogni sospetto, la Marinilo ha scelti per farsi spalmare la crema solare. E così, Jonathan è diventato il “manipolatore” delle vip sull’Isola dei Famosi. Dopo l’avventura con Bianca Atzei, ora è il turno di Valeria Marini. La scena è decisamente hot ma nessuno dei due è sembrato imbarazzato dalla cosa, ma forse il pubblico un po’ sì. (continua dopo la foto)

Ma la vedette del Bagaglino ha anche acceso i sogni erotici di Simone Barbato che ha completamento perso la testa per Valeria Marini e pende dalle sue labbra. Il naufrago sta così in fissa per Valeria che sta quasi male quando la vede. Così ha sentito l’esigenza di sfogarsi nel confessionale. "Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria, è una bellissima donna molto piacevole ed attraente". È entusiasta mentre parla della sua musa, ma la cosa più scioccante è successa di notte. Simone è sonnambulo e nel sonno parla e mentre dormiva: "Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire". Grande imbarazzo. Ma lui non si è reso conto assolutamente di niente. E infatti quando in confessionale gli hanno chiesto di parlare di ciò che era successo, ha risposto placidamente così: "Io assolutamente non so cosa la mia bocca abbia tirato fuori". Ma la Marini crea anche scompiglio. Tutti quelli che credevano che Francesca Cipriani sarebbe stata la prima persona con cui Valeria Marini avrebbe discusso all’Isola dei Famosi oggi si sono dovuti ricredere.

Come mostrato durante il day time, difatti, a far perdere le staffe per prima alla Marini è stata niente meno che Alessia Mancini. Valeria, che stava occupandosi di mantenere acceso il fuoco durante la notte, non avrebbe molto gradito l’ingerenza dell’ex letterina nei suoi compiti. La Mancini, infatti, preoccupata che Valeria Marini potesse addormentarsi profondamente (dimenticandosi di governare il fuoco) si è alzata di notte e ha preso lei le redini della situazione (senza chiedere nulla a Valeria). L’iniziativa non è stata molto apprezzata da Valeria Marini che, nel cuore della notte, ha perso le staffe ed ha cominciato ad inveire contro l’ex letterina. “Smetti di rompermi le scatole e vai a dormire!” ha detto in maniera stizzita la Marini alla naufraga “Quando fai così non risulti manco tanto simpatica”. A queste parole, allora, la moglie di Flavio Montrucchio ha cercato di reagire buttando tutto sull’ironia, senza tuttavia trovare l’appoggio di Valeria. “Non sono ironica sono sincera a differenza tua che calcoli tutte le cose che dici e che fai”.

