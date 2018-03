La nuova edizione di ''The Voice of Italy'' riparte con una nuova giuria, un nuovo conduttore e una nuova formula. I quattro giudici del talent show sono J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle edizioni 2014 e 2015, vincendo 'The Voice of Italy' 2014 con Suor Cristina Scuccia. Gli altri sono new entry. Renga ha già un'esperienza con i talenti essendo stato giudice fisso dell'edizione numero 14 di ''Amici'' di Maria De Flippi, Cristina Scabbia, la cantante del gruppo rock Lacuna Coil è al suo esordio e anche per il cantautore di Cellino San Marco è la primissima volta che si cimenta nel ruolo di coach. E proprio Al Bano è stato il protagonista di un momento di grande commozione durante la prima puntata che è andata in onda giovedì 22 marzo. Dopo l'esibizione di Ylenia Aquilone, il cantante ha ripensato alla figlia che portava lo stesso nome e, con voce rotta dall'emozione, ha rivelato un dolcissimo aneddoto: ''Ti dico una cosa'', ha esordito il cantante commosso, ''sai quel nome chi lo ha inventato? Romina Power e Al Bano, per la nostra prima figlia. Fu inventato da noi''. La coppia è stata la prima a portare la variante Ylenia con la Y in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima della nascita della figlia di Al Bano e Romina Power, avvenuta nel 1970, nel nostro paese esisteva solo la variante classica (Ilenia) ma grazie al successo dei cantanti il nome Ylenia ha iniziato a circolare in tutta Italia. Occhi lucidi e tanta commozione per Carrisi, che ha ricordato così la primogenita, svanita nel nulla a New Orleans nel 1994 a 24 anni e mai più ritrovata. L'ultimo contatto con la famiglia risale al 1 gennaio 1994 quando Ylenia telefonò alla mamma Romina e parlò con alcuni familiari, dopo di che si è persa ogni traccia. Dopo vent'anni dalla presunta morte, Al Bano si è rivolto ad un tribunale ed ha chiesto e ottenuto che la figlia venisse dichiarata morta almeno dal punto di vista giuridico davanti all'assenza di prove certe che Ylenia fosse ancora viva. (Continua a leggere dopo le foto)

Il cantante di Cellino San Marco voleva chiudere un capitolo molto doloroso della sua vita abbandonando ogni speranza che la figlia potesse mai essere ritrovata. Di tutt'altra opinione è Romina Power, che non si è mai rassegnata e ancora oggi chiede di conoscere la verità. Per anni le ricerche sono andate avanti, invano, e la scomparsa di Ylenia, tanto amata dai genitori, ha contribuito a far terminare il bellissimo rapporto tra Carrisi e l'ex moglie Romina Power. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato. Nel 2011, il fratello di Ylenia, Yari, intervistato dal giornalista Fabio Marchese Ragona per Canale 5, ha ipotizzato che la sorella possa essere ancora viva: ''Non credo alle storie raccontate dai giornali, ma sono aperto, credo ancora che Ylenia possa essere in giro. Non credo per niente a quella storia che si sono inventati''.

