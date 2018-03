Senza freni, senza inibizioni. All'Isola dei famosi il tasso erotico sale alle stelle. La naufraga ha deciso di riscaldare gli animi e di fare un bagno in modalità nature, come mamma l'ha fatta. La concorrente del reality improvvisa un siparietto super sexy in mezzo al mare: protagonista il suo seno incontenibile e non solo. Francesca Cipriani si è spogliata e si è lanciata nelle acque cristalline dell'Honduras, dove si è goduta un bagno rilassante tra le onde e la sabbia bianca di Cayo Cochinos. I siparietti bollenti, del resto, sono un'abitudine di quest'edizione dell'Isola. Nonostante, infatti, manchi una vera e propria "Playa Desnuda", non è la prima volta che i concorrenti scherzano tra giochi e provocazioni. Questa volta anche Mediaset è dovuta ricorrere alla censura, troppo hot il bagno della Cipriani e così i pixel hanno nascosto le curve della maggiorata. La bionda ex pupa è raggiante, merito forse della recente chiacchierata con Valeria Marini, anche lei concorrete – a tempo – dell'Isola dei famosi. (Continua a leggere dopo la foto)

Le due avevano una questione spinosa in ballo, l'ex di entrambe Giovanni Cottone, ex marito della Marini ed ex fidanzato della Cipriani. Tra le due è tornato il sereno e Francesca si sta godendo al meglio questa esperienza in Honduras. "Ascoltami, io sono sempre amica delle donne. - le aveva detto pochi giorni fa Valeria Marini - Non ho niente contro di te. Anzi so che per te sono il tuo idolo, vero?". Francesca aveva quindi condiviso le parole della Marini e tra le due era scattato un abbraccio. Francesca non è stata la prima concorrente a mostrarsi come mamma l'ha fatta. (Continua a leggere dopo le foto)

Qualche settimana fa era toccato alla cantante Bianca Atzei e all'ex concorrente del Grande Fratello Jonathan. Dopo un primo momento di dubbio ('ma non è che si vede tutto) i due avevano deciso di buttarsi in mare senza costumi da bagno. Era stata proprio Bianca a lanciare l'idea provocando Jonathan ("ti voglio nudo!"), che non se lo era fatto dire due volte. "Me lo ricorderò per sempre questo momento – aveva detto alla fine lei -, è stato proprio bello. Sono felicissima". La Gialappa's aveva mostrato in Mai Dire Isola un paio di immagini della cantante nuda e in mare mentre mordicchiava il lato B dell'ex vincitore del Grande Fratello.

