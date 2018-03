Grande Fratello, ci (ri)siamo. Archiviata la seconda, fortunatissima edizione vip, come promesso (o minacciato, dipende dai punti di vista) ecco quella nip, cioè la classica, con gli inquilini della Casa non famosi. Quando, dove, chi lo conduce? Dopo mesi di rumor e nomi in pole position, tra cui spiccavano quelli di Barbara Palombelli e Belen Rodriguez, abbiamo una presentatrice certa, sicura al 100%: Barbara D'Urso, a proposito di ritorni. Già, Carmelita, che ha condotto il Grande Fratello dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni, è pronta a una nuova sfida. La regina degli ascolti Mediaset, dunque, torna in prima serata, alla guida di uno dei reality più seguiti in assoluto. Barbara D’Urso ha comunicato la notizia via social: "Ragazzi, li riconoscete? Questi sono gli abiti che ho indossato durante il 'Grande Fratello' 15 anni fa e che da settembre sto indossando a 'Domenica Live'. Io gli indizi ve li ho dati. Ma ancora non avete capito? Ma perché in tutti questi mesi ho indossato questi abiti pazzeschi? Perché da settembre Mediaset mi sta corteggiando per essere la nuova conduttrice del 'Grande Fratello'. Io ho sempre detto no ma alla fine mi hanno convinto. Questi abiti hanno vinto. Siete pronti e sentirmi ancora dire: 'Ragaziiii, siete stati nominati'? Solo per voi, non lo sa ancora nessuno". (Continua dopo la foto)

E un dettaglio, non di poco conto, sulla nuova edizione del GF c’è. Resta da capire quando partirà. Tenetevi forte, non c’è da aspettare chissà quanto. A rivelare le prime indiscrezioni e le novità sul reality della D’Urso è il settimanale Spy, secondo cui, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il format dovrebbe partire lunedì 23 aprile, una settimana dopo la finale dell'Isola dei Famosi. Il Grande Fratello nip andrà quindi in onda ogni lunedì fino alla fine di maggio. Sì, perché contrariamente alle edizioni precedenti, la trasmissione durerà solo un mese e mezzo e verrà riutilizzata la Casa già vista duranteil GF Vip. A proposito di vecchie edizioni, sembra rivedremo in gioco alcuni ex gieffini, anche se per il momento non sono trapelati nomi. (Continua dopo le foto)

Grosse novità in questo Grande Fratello con Barbara D'Urso, poi, sostiene sempre Spy. La prima e la più importante è l'assenza della diretta h24. A quanto pare, contrariamente al passato, gli inquilini non saranno spiati tutto il giorno e tutta la notte. E poi, ancora, chi ci sarà in studio nelle vesti di opinionista? Ad oggi, si legge sul magazine, i personaggi del mondo dello spettacolo più accreditati sono tre: Vladimir Luxuria, Cristiano Malgioglio e Platinette. Tutti sono spesso ospiti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live e i primi due, Vladimir e Cristiano, hanno già esperienza in questo ruolo. La D'Urso, tuttavia, vorrebbe al suo fianco anche Mara Maionchi, al momento libera da impegni dopo la fine di Sanremo Young con Antonella Clerici. Chi la spunterà alla fine?

"Vedete differenze?". Com'è Barbara D'Urso senza la 'magia' delle luci sul viso. In tv la regina degli ascolti Mediaset s'illumina d'immenso' Fuori dal suo studio, invece, senza riflettori puntati...