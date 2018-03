Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, invece, vorrebbero sapere di più ma Maurizio Costanzo è lapidario: "Sapete tutta la storia dell'Isola dei Famosi, sappiate che non ne parlerò” esordisce così quando introduce i suoi ospiti. Francesco Monte, ex tronista che, dopo la batosta presa da Cecilia Rodriguez (che lo ha lasciato in diretta davanti a milioni di telespettatori perché, dentro la casa del Grande Fratello Vip aveva perso la testa per Ignazio Moser), sta vivendo una bella relazione amorosa con Paola Di Benedetto, ha parlato molto di un evento drammatico che ha segnato profondamente la sua vita: la morte di sua madre venuta a mancare nel marzo del 2011 quando Monte stava partecipando a Uomini e donne. Continua a leggere dopo la foto

Quella morte è stata un incubo e l’ha segnato profondamente. Maurizio Costanzo gli chiede quanto gli manchi sua madre. E Monte risponde così: "Non riesco a quantificarlo. E’ un vuoto che porto dentro”. "Francesco è stato un figlio bravo, amorevole e attento. La morte di mia moglie è stata traumatica, la famiglia si è ristretta ma è sempre stata unita”, a parlare è Angelo Monte, padre di Francesco, anche lui ospite del Maurizio Costanzo Show. "Non ci hanno mai fatto mancare nulla e ci hanno spronato a seguire i nostri sogni, senza imposizioni. Da quando è mancata mamma, con mio padre si è creato un rapporto diverso. Lui è un mio amico”, aggiunge Francesco che precedentemente aveva spiegato cosa lo abbia veramente aiutato a distogliere la mente da quella tragedia. Continua a leggere dopo le foto

“Solo grazie a Maria De Filippi sono riuscito a superare questo dolore – ha spiegato l’ex tronista a Vero TV in un’intervista di qualche tempo fa - Lavorare con lei mi ha aiutato a distrarmi e non pensare al lutto. Nei confronti di Maria provo un amore speciale. Soprattutto perché mi è stata vicina in un momento particolarmente difficile della mia vita. Ovvero la morte di mia madre”. E ha aggiunto: “La redazione mi ha sempre incoraggiato. E ho ripreso così la mia avventura in tv. Per questo Maria è come se fosse una zia”. Un amore speciale, insomma, quello tra Monte e Maria… Ma un vuoto del genere, purtroppo, non si colma tanto facilmente…

