Oggi tutti conosciamo il programma con il nome di Amici, ma i fan di lunga data ricorderanno benissimo che un tempo la ‘creatura’ di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Ben 16 anni quello che sarebbe diventato il talent più longevo dei palinsesti nostrani faceva il suo ingresso nella tv italiana pronto a conquistarsi il favore del pubblico. I protagonisti che diedero vita alla trasmissione sono rimasti tra i più amati, sebbene di alcuni di loro non si sia saputo più molto. A spiccare in quell'edizione fu Claudia Mannoni una bellissima ballerina di origine sarda che all’epoca aveva 18 anni. La ragazza grazie al suo carattere dolcissimo e alla sua avvenenza riuscì a conquistare il cuore di Antonio Baldes un altro dei ballerini della scuola nonché il più corteggiato e più amato dalle fan. Un vero colpo di fulmine, un amore a prima vista in cui tutti avevano creduto e in effetti è stato così fino al 2009. Sette anni d’amore che però sono naufragati con grande rammarico, anche perché in particolare di Claudia non si è più saputo nulla. La ballerina ha infatti completamente cambiato vita. (continua dopo la foto)

Dopo la fine della storia con Baldes, Caludia ha ritrovato l’amore e infatti nel 2011, infatti, la bellissima ballerina sarda ha sposato il compagno Antonio Badini, diventato il padre dei suoi due figli, l’ultimo dei quali è nato meno di tre anni fa. Fu lei stessa ad annunciare il suo matrimonio imminente sui social network con un post in cui raccontava che a settembre del 2014 avrebbe finalmente pronunciato il 'sì' con il suo compagno. La loro relazione cominciò nell'agosto del 2010. Un anno dopo i due erano già genitori di una bambina. Quel matrimonio celebrato quasi 4 anni fa continua ancora a gonfie vele, e l’ex fidanzata dell’indimenticato Antonio Baldes appare davvero felice e soddisfatta della sua vita, numerosi sono i viaggi che la coppia si concede in giro per il mondo, viaggi durante i quali sono accompagnati sempre dai loro bambini. La sua storia d’amore nata in tv rimane tra quelle più romantiche mai sbocciate ad Amici ma oggi la vita di Claudia ha imboccato un binario diverso.





Storia differente invece per Antonio Baldes. Amici per il ballerino ha rappresentato un trampolino di lancio per la carriera. Da allora ha continuato ad essere impegnato nel mondo dello spettacolo ed è stato conteso dalle più importanti trasmissioni televisive di Rai 1 e Canale 5. Tra le sue partecipazioni, si ricordano quelle a Buona Domenica, I Raccomandati, I Migliori Anni, Ti Lascio Una Canzone, Miss Italia Nel Mondo, Lo Show Dei Record. Importante anche la presenza alle prime tre edizioni di Io Canto, che lo ha visto nei doppi panni di coreografo e ballerino. Alla sua carriera si è aggiunto anche il teatro con lo spettacolo Lungomare il musical scritto da Maurizio Costanzo e Alex Britti, che nel 2006 ha riunito molti allievi della prima edizione di Amici, tra cui la cantante Monica Hill. Dopo aver preso parte con alcune pose ballate al film Questo piccolo grande amore e alla fiction La Nuova Squadra, oggi Antonio lavora a Pesaro nella sua scuola di danza V-Style Dance School, insieme alla compagna Valentina Simeone, con la quale ha messo al mondo uno splendido bambino.

Ti potrebbe interessare anche: Ricordate Monica Hill? Ha partecipato alla prima edizione di amici (quando si chiamava ancora Saranno Famosi) e il pubblico la adorava. Da allora sono passati tanti anni di lei abbiamo perso le tracce. Ecco cosa fa e (soprattutto) con chi è sposata