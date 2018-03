L'Isola dei Famosi ogni settimana perde 'pezzi' ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per 'soddisfazioni' si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta proprio su Valeria Marini. Si sapeva che l'ex marito della star dei 'baci stellari', Giovanni Cottone, ha frequentato successivamente la Cipriani. Nel passato di entrambe, dunque, c'è stato lo stesso uomo. E Francesca, appresa la notizia dell'arrivo di Valeriona, non l'ha presa bene. L'ex Pupa ha accusato la Marini di essersi rifiutata di partecipare insieme a lei a una trasmissione condotta da Alfonso Signorini, che ha poi confermato tutto. Poi Valeria è approdata in Honduras sotto mentite spoglie (perché in realtà non è una nuova concorrente, rimarrà solo qualche giorno all'Isola) e ha cercato di avere un chiarimento con Francesca. Dopo il battibecco in diretta, quindi, le due si sono confrontate. E chiarite. (Continua dopo la foto)

"Io sono sempre amica delle donne. Quella volta ho solo evitato di parlare di un argomento che era un gossip che a me in quel momento non interessava", ha esordito la Marini dopo aver chiamato la Cipriani per cercare di chiarire una volta per tutto i loro dissapori. La ex Pupa ha risposto dicendo di essere rimasta molto delusa dal comportamento che Valeria ha avuto nel programma di Signorini: "Ho sempre detto cose belle di te però quel giorno mi è caduto l'idolo". La discussione tra le naufraghe si è poi conclusa con Valeria che, ridendo, chiedeva delle scuse alla Cipriani, che invece le ha dato un bacetto sulla guancia. "Io le ho spiegato le cose e lei ha convenuto e ha detto che sono sempre il suo idolo", ha poi rivelato la Marini in confessionale. "Vogliamo cercare di accantonarla, adesso lei è qui, vediamo come si comporterà", ha fatto sapere l'altra. (Continua dopo le foto)

È andata a finire bene, quindi, tra le due. Ma riavvolgete un attimo il nastro alla nona diretta del reality, quella di martedì scorso, quando Valeria e Francesca si sono rincontrate. La Cipriani era la peor della settimana, quindi ha dovuto affrontare la Marini in una prova per decretare la peggiore dei prossimi giorni. Ha vinto Francesca alla fine e Valeria è stata nominata governante dell'Isola. Ma durante il duello non è sfuggito un particolare. A Striscia la notizia, a chi sennò? Nell'ultima puntata del tg satirico è andato in onda un servizio su diversi casi sospetti relativi al reality. E uno riguarda proprio la Cipriani che, al termine di una prova da lei vinta, cade nella sabbia e inizia a rotolarsi per l'esultanza. Ecco: dopo essersi dimenata sulla spiaggia, il suo bikini si scosta leggermente, quanto basta per far vedere un oggetto nascosto nel seno. "Microfono, cellulare, tostapane o un saggio di semiologia?", si chiedono a Striscia. Mistero. Il sospetto è forte, anche perché in quel frangente Stefano De Martino ha provato a mettersi tra la Cipriani e la telecamera. Per nascondere le prove? Ci risiamo: un'altra gatta da pelare per Alessia Marcuzzi.

Qui il video del servizio di Striscia sulla Cipriani

