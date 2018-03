Di successo ne ha fatto, ma è da un po' che non si vede in giro. Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, è tornata in televisione per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica. Lo ha fatto nel salotto di ''Pomeriggio 5'', ospite di Barbara D'Urso, sua grande amica e madrina del figlio Renzo, che ha avuto con il compagno Niccolò Ancona. Notato un grande rilassamento della pelle dovuto dall'allattamento, la Garitta ha così deciso di affidarsi alle sapienti mani del professor Lorenzetti, esperto di chirurgia estetica spesso ospite dei programmi tv di Canale 5. ''Dopo l'allattamento ho avuto un crollo. - ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello ai microfoni della D'Urso - Usavo il push up ma alla fine ho ceduto alle lusinghe di Lorenzetti. E non se n'è accorto nessuno''. In effetti Serena è ricorsa alla chirurgia solo per ridare tono a quel seno che già in passato era 'abbondante' e non necessitava di alcun ritocchino. Le sue curve morbide avevano fatto perdere la testa agli italiani e grazie al mix di simpatia e 'follia' le avevano permesso di vincere l'edizione del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)

Poi era stato un susseguirsi di apparizioni in televisioni, shooting e, nel 2005, il tanto acclamato calendario sexy per la trasmissione ''Lucignolo'', dove appunto mostrava le sue curve mozzafiato. Dopo la partecipazione al Grande Fratello la giovane aveva deciso di rimettersi in forma e ci era riuscita alla grande. Le foto circolate anni dopo l'esperienza del reality la mostravano tonica e raggiante e anche quando aspettava il primo figlio era tornata a ''Domenica live'' con il pancione e gli attrezzi in mano. Accanto a lei, come sempre, il compagno Niccolò. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo la gravidanza, l'allattamento e i chili persi a suon di palestra, Serena non era più soddisfatta del suo seno - che invece è sempre stato il suo punto di forza - e ha deciso di affidarsi al dottor Lorenzetti per farlo tornare florido come ai tempo d'oro. Un intervento che le ha permesso di rimettersi in forma e di piacersi di nuovo. In studio da Barbara D'Urso c'era anche il chirurgo che le ha regalato il nuovo décolleté. ''Abbiamo usato delle protesi di media grandezza. - ha spiegato il dottore ai microfoni di Pomeriggio Cinque - Serena aveva già una bella forma di decollete che è stato sciupato dalla gravidanza. Abbiamo inserito delle protesi anatomiche a goccia''.

