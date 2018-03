Si avvicina la finale e sale la tensione sull’Isola dei Famosi, perché se è vero che l’edizione 2018 non ha consegnato alla storia nessun leader – dichiarato e riconosciuto – come fu lo scorso anno Raz Degan, lo è altrettanto che alcuni naufraghi sono ai ferri corti. Un esempio? L’ultimo momento delle nomination. I naufraghi hanno dovuto fare il nome del concorrente che volevano mandare a casa. E quando è stato il turno di Simone Barbato, c'è stato un piccolo scontro. Il naufrago infatti ha fatto il nome di Franco Terlizzi, bollato come "scontroso e permaloso". Dunque è intervenuta Alessia Marcuzzi, la quale ha subito detto di non riconoscersi in quei due aggettivi. E Simone ha sbottato: "Ci sono alcuni giorni che è simpatico, altri, invece, è aggressivo. Ha fatto alcune cose che mi hanno fatto pensare, come il gesto del pugno". Parole dure che hanno innescato la reazione, altrettanto dura, di Franco: "Ma cosa stai dicendo?!? Lo faccio per scherzare. Sai cosa? La prossima volta ti schiaffo un pugno sulla testa per davvero e vediamo". Poi ha aggiunto: "Ma no scherzo". (Continua dopo la foto)

Le parole di Terlizzi, però, hanno creato imbarazzo, tanto che la Marcuzzi ha preferito proseguire con le nomination. In sottofondo, però, si sentiva Simone affermare: "Avete visto...?". Insomma, un’amicizia che sembra più figlia della presenza delle telecamere che di un reale sodalizio. Diverso, ad esempio, da quello che Simone ha stretto con la Cipriani, che da parte sua non vede benissimo l’arrivo di Valeria Marini, con la quale ha un ex fidanzato in comune. Dopo la partenza di Elena Morali, il comico si è avvicinato molto all'ex Pupa e tra i due c'è un ottimo feeling. «Mi trovo bene con lei, il nostro è un rapporto roseo, lei ha una bellissima interiorità», ha spiegato Barbato.





Anche la bionda showgirl si trova bene accanto a Simone: «Siamo simili, lui è genuino, un ragazzo vero». Tutte affinità queste che, al momento, sembrerebbero aver legato molto i due naufraghi. Certo adesso è ancora troppo presto per parlare di coppia o di amore ma, continuando così, escludere a priori la cosa potrebbe di fatto rivelarsi un errore. Come molti già sanno Simone Barbato, insieme a Marco Ferri e Jonathan, è uno dei naufraghi messi in nomination questa settimana. La sua uscita dall’Isola dei Famosi, di fatto, potrebbe impedire al suo rapporto con Francesca Cipriani di continuare ad evolversi. Questo, però, potrebbe portarlo direttamente all’Isola che non c’è dove, ricordiamo, al momento si trova Elena Morali, la naufraga per cui il Mimo di Avanti Un Altro ha dichiarato in passato di avere un debole.

