Isola dei famosi, è successo quello che era prevedibile. L’arrivo in Honduras di Valeria Marini – che si è buttata dall’elicottero senza paura, a differenza della sua “rivale” Francesca Cipriani – ha creato un certo scompiglio. La Marini, che in passato aveva già partecipato all’Isola dei famosi e anche al Grande Fratello Vip (impossibile dimenticarla), resterà sull’Isola dei famosi per un periodo abbastanza breve, circa una settimana. Ma gli altri naufraghi non sanno nulla dei tempi della sua permanenza. “Dato che le donne scarseggiano c'è una nuova concorrente per l'Isola dei Famosi", così Alessia Marcuzzi ha giustificato l’ingresso della Marini nel reality. Ma nessuno sa che tra la Marcuzzi e la Marini c’è un accordo. Come hanno reagito i naufraghi quando si sono visti presentare la Marini sull’isola? Beh, lo stupore è stato tanto. Ma questo, poco dopo, ha lasciato spazio al calore e infatti tutti i naufraghi hanno abbracciato affettuosamente la Marini. Francesca Cipriani inclusa. E che c’è di strano? Beh, forse non tutti conoscono gli scheletri nell’armadio che hanno la Cipriani e la Marini… Continua a leggere dopo la foto

Pare che Valeria Marini non sia stata scelta a caso ma che le sue questioni passate con la Cipriani abbiano giocato un ruolo importante. E infatti, dopo l’abbraccio, Francesca ha iniziato a guardare con sospetto Valeria. "Ti vedo un po' perplessa Francesca” ha fatto notare Alessia Marcuzzi. E la Cipriani ha risposto subito: “No Alessia, per quello che ho detto l'altra volta. Lei non mi voleva nella trasmissione". E la Marini ha tuonato: "Dai basta, non importa a nessuno...". La Cipriani, intanto, continuava a guardare fissa la Marini che ha spiegato: "Sono arrivata qui grazie a un televoto, soprattutto dopo che Francesca mi ha un po'... Qui sull'Isola manca un po' di sesso e Marco potrebbe essere il mio tipo, è un bel ragazzo". Continua a leggere dopo le foto

Ma qual è il problema tra la Cipriani e la Marini? Dunque, forse non tutti lo ricordano, ma la Cipriani ebbe una storia con Giovanni Cottone, cioè con l'uomo che la Marini aveva sposato. Per poi scoprire, però, che le nozze erano nulle. Insomma, il problema tra le due è quell’uomo che ebbero in comune. Cottone, al contrario di quanto aveva raccontato a Valeria, era stato precedentemente sposato religiosamente e dunque le nozze in chiesa con la nuova partner non erano valide. Un colpo al cuore per la bella soubrette che dopo l’annullamento del matrimonio aveva rivelato: “La mia è stata una vicenda molto dolorosa, perché io sono profondamente cattolica. Io ho ottenuto la nullità delle nozze dalla Sacra Rota nel giro di quattro, cinque mesi, quindi in poco tempo per l’epoca, perché c’era un motivo valido, visto che prima del nostro matrimonio mio marito si era già sposato in chiesa in Sicilia e mi aveva mentito dicendo che le sue precedenti nozze erano state registrate solo al Comune. Il giorno prima del matrimonio volevo annullare tutto, perché ho capito che non c’era sincerità”. E la Cipriani quando arrivò? Dopo il matrimonio con la Marini. I due rimasero insieme fin quando lui fu costretto a scontare una condanna agli arresti domiciliari. È ovvio che quando la Cipriani e la Marini si sono ritrovate, ci sia stato un bel po’ di imbarazzo. Per ora, però, si è pronunciata solo la Cipriani: "Io però non sono una persona che porta rancore, ho salutato anche Valeria quando è entrata nella Palapa. Vedremo se avrà voglia in questi giorni di chiarirsi con me". E ora che succederà?

