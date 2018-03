Mistero Giulia De Lellis: ma che fine ha fatto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip2, nonché ex protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante? Durante il reality Giulietta (pardon, l'esperta di tendenze della Casa) dominava il gossip, ma una volta finito tutto (non è nemmeno arrivata sul podio, nonostante la dessero per vincitrice quasi sicura) è sparita dalla circolazione. Non da Instagram, figurarsi: i suoi quasi 2 milioni e mezzo di follower possono dormire sonni tranquilli. E no, non si è lasciata con Damante, con cui la storia d'amore va ancora a gonfie vele. Finito il Grande Fratello Vip, però, si è 'concessa' solo a Silvia Toffanin e a Maurizio Costanzo, snobbando gli altri salotti televisivi. Uno in particolare: quello di Barbara D'Urso. Eppure, lo ricorderanno bene i fan di Giulietta, c'è stato un tempo non troppo lontano in cui era opinionista fissa da Carmelita. Insomma, dopo l’esperienza nel reality di Cinecittà, ha partecipato solo a Verissimo e al Maurizio Costanzo Show poi più nulla sul piccolo schermo. Un'assenza che, sui social, viene fatta spesso notare. Una fan, per dire, ancora non si rassegna di non aver visto la De Lellis dalla D'Urso. (Continua dopo la foto)

"Comunque nonostante tutto mi chiedo ancora perché Giulia De Lellis non abbia più messo piede dalla D’Urso dopo il GF", si legge su Twitter. Chissà se Carmelita la sta ancora aspettando. Ma il mistero resta: che fine ha fatto in questi mesi? Assenza giustificata (anche se non mette fine al gossip): ha trascorso un lungo e felice periodo negli Stati Uniti, dove è rimasta affascinata da Miami, Los Angeles e Las Vegas: "Siamo venuti qui per lavoro. Andrea doveva incidere un pezzo con un artista americano. Poi abbiamo colto l'occasione per girare un po' di città e vivere da turisti. Questo viaggio ci ha dato molto ma la consapevolezza di noi, del nostro amore c'era già a prescindere", ha raccontato in una recente intervista a Diva e Donna. (Continua dopo le foto)





Alla rivista, poi, l'influencer di moda ha anche svelato che il fidanzato le ha dedicato una canzone per San Valentino: "Come ha scritto Andrea 'Nelle relazioni cresci come vegetali nell'orto, ci vuole pazienza, dedizione ma chi semina poi si gode il raccolto'. Ecco, noi l'amore lo vediamo e lo viviamo così, giorno dopo giorno". E i suoi progetti futuri, ora che è tornata in Italia? Sono molti, dice, così come sono molte le aziende che la vorrebbero come testimonial. Motivo per cui il matrimonio con Andrea può attendere: "Posso solo dire che quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più. Ora ci godiamo la vita da fidanzatini. La proposta non è arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta: ma lui sa già tutto".

