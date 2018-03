Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip è uno degli opinionisti dell'Isola insieme a Mara Venier. II mese scorso il futuro marito di Filippa Lagerback era finito nell'occhio del telegiornale satirico per via degli auricolari che porta nelle dirette del reality show. Durante la quinta puntata dell'Isola dei famosi, il pubblico si ricorderà che a un certo punto Daniele Bossari, rivolto alla naufraga Eva Henger, ha domandato: "Eva, ma dove vuoi arrivare?". L'opinionista si riferiva al fatto che la ex pornostar non aveva e non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul "canna-gate". "Voglio la verità", aveva risposto la Henger. L'atteggiamento del vincitore del Grande Fratello Vip era apparso molto strano e Striscia la notizia, come sempre, aveva voluto vederci chiaro. "Come mai il mansueto Bossari è diventato così aggressivo all'Isola dei Famosi", si chiedeva il tg satirico. Ecco allora la loro risposta: gli auricolari. A detta del programma condotto da Ficarra e Picone, quindi, Bossari ''riceve le battute da dire contro Eva tramite gli auricolari''. (Continua a leggere dopo la foto)

A un mese dallo 'scandalo' Roberto Cenci, il regista del reality show, ha confermato la presenza dell'auricolare ma ha spiegato i motivi del suo utilizzo. Lo ha fatto a ''Ultime dall'Isola'' su Mediaset Extra. Il regista però ha rivelato che Daniele non riceve consigli sulle sue battute, ma viene avvisato dei tempi della diretta, delle pubblicità, delle pause e dei rientri in studio. Cenci ha anche aggiunto che spesso Daniele Bossari si scorda di usare l'auricolare e la lascia in tasca. ''Dietro l'auricolare di Bossari non c'è nessuno. - ha puntualizzato Roberto Cenci - Gli autori hanno dato l’auricolare a Daniele solo per gestire meglio i tempi televisivi visto che sia Bossari sia Mara Venier intervengono spesso durante la diretta''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Alla fine si è rivelato inutile perché io stesso intervengo molto in puntata. - ha raccontato ancora il regista dell'Isola dei famosi - E non a caso Daniele non lo usa mai, lo scorda spesso in tasca''. Quindi nessun ''magheggio'', come insinuato qualche tempo fa dall'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Eva Henger e dal telegiornale satirico ''Striscia la notizia'', ma solo una necessità tecnica. Eva Henger, stanca dei continui attacchi sui social, "ma dove vuoi arrivare? Ha ragione Daniele", aveva infatti commentato: "Daniele o l'auricolare che ha nell’orecchio". E da lì era partita l'indagine di Striscia la notizia, in questo periodo particolarmente 'sensibile' ai fatti che succedono all'Isola dei famosi.

